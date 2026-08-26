1 tỷ đồng trên người vợ Quang Hải

Chu Thanh Huyền khá yêu thích và thường xuyên sử dụng vật phẩm này.

Không chỉ gây chú ý với cuộc sống đủ đầy bên cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền còn khiến cộng đồng mạng quan tâm bởi những món phụ kiện hàng hiệu có giá trị cao.

Nổi bật trong số đó là chiếc vòng cổ BVLGARI được cho là có giá khoảng 1,2 tỷ đồng, thường xuyên được cô sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Mẫu vòng mà bà xã Quang Hải sở hữu thuộc dòng Serpenti Seduttori Necklace của BVLGARI, được chế tác từ vàng, kim cương và đá quý. Theo thông tin được công bố, sản phẩm có giá niêm yết khoảng 39.600 euro, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng.

Thiết kế mang hình tượng rắn đặc trưng của dòng Serpenti, với phần mặt dây nổi bật được đính đá. Chu Thanh Huyền từng xuất hiện cùng món trang sức này trong nhiều hình ảnh, từ những chuyến nghỉ dưỡng, xuống phố cho đến khi diện áo dài. Cô thậm chí vẫn đeo chiếc vòng trong những khoảnh khắc đời thường tại nhà.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn là cách Chu Thanh Huyền chia sẻ về những món trang sức đắt tiền. Khi được hỏi về một chiếc vòng, cô từng vui vẻ cho biết đó là món quà do Quang Hải đặt mua và tặng. Theo bà xã nam cầu thủ, phần lớn trang sức giá trị cô sở hữu đến từ chồng hoặc được các thương hiệu gửi tặng, thay vì chủ động bỏ tiền mua.

Bên cạnh chiếc vòng cổ BVLGARI, trước đó Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần lựa chọn các mẫu trang sức hàng hiệu, trong đó có những thiết kế đến từ Van Cleef & Arpels với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu Serpenti Seduttori vẫn là món phụ kiện nổi bật nhất trong bộ sưu tập của cô thời gian gần đây.

Không chỉ được chú ý bởi những món đồ xa xỉ, Chu Thanh Huyền còn gây thiện cảm bởi hình ảnh một người vợ và mẹ luôn đồng hành cùng gia đình. Trong chuyến sang Thái Lan cổ vũ Quang Hải và tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, cô đưa cả bố mẹ hai bên cùng con trai sang theo dõi trận đấu, đồng thời sắp xếp lịch trình cho cả gia đình.

Sau khi trận đấu kết thúc, Chu Thanh Huyền gọi điện chúc mừng và nhắc Quang Hải nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cho những trận tiếp theo. Trong khi đó, cô tiếp tục công việc kinh doanh và livestream đến tận 2 giờ sáng.

Trong trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan, Quang Hải không được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính trong trận đấu. Tiền vệ sinh năm 1997 chỉ được tung vào sân ở hiệp hai cùng Nguyễn Hai Long, nhưng sự xuất hiện của bộ đôi này nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Phút 61, Hai Long lập công mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Chưa đầy 10 phút sau, Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn. Từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải ở phút 69, tiền vệ mang áo số 19 quyết định dứt điểm ngay bằng cú volley chân trái ở góc hẹp. Bóng đi hiểm, khiến thủ môn Chatchai không thể cản phá, đưa Việt Nam dẫn trước 2-0.

Bàn thắng của Quang Hải cũng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế đáng kể trước trận chung kết lượt về.

Trong khi Quang Hải tỏa sáng trên sân, Chu Thanh Huyền cùng con trai cũng có mặt tại Rajamangala để cổ vũ. Hành trình sang Thái Lan của bà xã tiền vệ tuyển Việt Nam và con trai trước đó đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày hôm nay 26/8 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đáng chú ý, trận đấu tại Hà Nội dự kiến có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström. Hai lãnh đạo FIFA được cho là sẽ cùng đại diện AFF và VFF tham dự lễ trao giải sau trận, bao gồm nghi thức trao cúp cho đội vô địch.

Việc các lãnh đạo cấp cao của FIFA góp mặt tại Mỹ Đình càng làm tăng sức hút cho màn so tài giữa hai đội bóng giàu duyên nợ nhất khu vực. Với lợi thế hai bàn từ lượt đi, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch ngay trên sân nhà.

(Tổng hợp)