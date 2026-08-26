Huyền Huho nói về sản phẩm thịt trâu gác bếp: Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn riêng, chỉ sấy thịt bằng củi nhãn

Từng nổi tiếng với thương hiệu thịt trâu gác bếp Tây Bắc và gây chú ý khi mang startup lên Shark Tank, Huyền Huho hiện không còn giới thiệu, bán hay review các sản phẩm thịt trâu trên trang TikTok cá nhân.

Huyền Huho, tên thật Nguyễn Thị Ngọc Huyền, là một nhà sáng tạo nội dung từng được biết đến rộng rãi trên TikTok với các video về cuộc sống, ẩm thực và đặc sản vùng Tây Bắc. Trên trang TikTok cá nhân, Huyền Huho hiện sở hữu gần 400.000 lượt theo dõi cùng hơn 5,7 triệu lượt yêu thích.

Theo khảo sát ngày 26/8, trên trang TikTok cá nhân của Huyền Huho hiện không còn các nội dung đăng bán hoặc review sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc như trước. Thay vào đó, nội dung gần đây chủ yếu xoay quanh mỹ phẩm, cách nấu các món ăn và những chia sẻ về cuộc sống.

Trang Tiktok cá nhân của Huyền Huho - Ảnh chụp màn hình

Động thái này khiến không ít người theo dõi bất ngờ, đặc biệt bởi thịt trâu gác bếp từng là sản phẩm gắn liền với tên tuổi Huyền Huho trong quá trình cô xây dựng thương hiệu cá nhân và khởi nghiệp.

Trước khi trở thành một cái tên được biết đến trong lĩnh vực bán hàng online, Huyền Huho xây dựng nội dung xoay quanh cuộc sống tại Sa Pa và các món ăn, sản vật đặc trưng của Tây Bắc.

Theo Dân Việt, Huyền Huho sinh ra tại Lào Cai và có tình yêu đặc biệt với ẩm thực Tây Bắc. Những ký ức về thịt trâu treo trên gác bếp, gia vị được trồng tại bản và những món ăn do mẹ nấu trở thành nguồn cảm hứng để cô khởi nghiệp với thịt trâu gác bếp.

Năm 2022, Huyền Huho bắt đầu bán hàng thông qua livestream trên TikTok và các sàn thương mại điện tử. Trước đó, cô đã dành thời gian xây dựng nội dung về các món đặc sản như lạp xưởng, thịt trâu gác bếp, bò khô và cuộc sống ở Sa Pa.

Những miếng thịt trâu treo lơ lửng trên gác bếp đã đi theo Huyền Huho từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành và khởi nghiệp - Ảnh: Dân Việt

Thương hiệu Huho sau đó nhanh chóng tạo được sự chú ý khi xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 6 vào đầu năm 2024 với lời khẳng định “thịt trâu Huho đắt nhất TikTok".

Huyền Huho cũng thu hút cộng đồng mạng bởi câu chuyện khởi nghiệp vô cùng gian nan, khi gia đình từng gặp biến cố tài chính sau Covid-19, bị vỡ nợ 100 tỷ đồng, phải bán nhà để trả nợ. Sau biến cố, cô chuyển từ việc làm nội dung sang review, bán hàng online và từng bước xây dựng thương hiệu gắn với đặc sản Tây Bắc.

Chia sẻ về quá trình chế biến thịt trâu gác bếp trên TikTok cá nhân, Huyền Huho cho biết: "Mình dành rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm thịt trâu gác bếp. Từ nguyên liệu đến chế biến, bảo quản mình đều tự đặt ra tiêu chuẩn riêng nhằm mang tới sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng.

Mình chỉ sấy thịt bằng củi nhãn để cho ra thành phẩm là từng thớ thịt đỏ hồng mà không bị khét. Sau đó, thịt được hấp, đập bỏ vụn gia vị và đóng gói hút chân không. 100% thành phẩm khi giao đến nơi khách hàng có thể sử dụng ngay mà không cần chế biến thêm.

Huyền Huho tự tay chế biến thực phẩm - Ảnh: Dân Việt

Từng đưa thịt trâu gác bếp trở thành sản phẩm gắn liền với tên tuổi của mình, Huyền Huho giờ đây lại khiến nhiều người lo lắng bởi sự "im lặng" trên chính mặt hàng từng làm nên thành công của cô. Việc các nội dung bán hàng, review thịt trâu không còn xuất hiện trên TikTok, trong khi một số kênh bán hàng của Huho cũng không còn sản phẩm, đặt ra nhiều câu hỏi về chặng đường tiếp theo của thương hiệu.

Hiện Huyền Huho chưa đưa ra thông tin chính thức về lý do thay đổi hoạt động kinh doanh.