Á hậu 9x xác nhận có tình yêu mới vào Lễ tình nhân 2026.

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò MC và diễn viên, từng góp mặt trong các bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu... Năm 2023, Hoàng Oanh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tuy nhiên, nữ MC không tiến sâu và phải dừng chân khá sớm tại chương trình.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Hoàng Oanh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô từng trải qua quãng thời gian nhiều thử thách khi sinh con đầu lòng mà không có chồng bên cạnh. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ MC trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai và tập trung cho công việc. Sau 4 năm kể từ khi ly hôn, Hoàng Oanh mới cởi mở hơn về chuyện tình cảm và xác nhận đang có một mối quan hệ mới.

Á hậu Hoàng Oanh hoạt động với vai trò diễn viên, người dẫn chương trình. Ảnh: FBNV

Từng vượt cạn một mình

Cuối năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole. Sau đám cưới, cuộc sống của cặp đôi gặp không ít thử thách bởi khoảng cách địa lý và dịch bệnh. Tháng 8/2020, Hoàng Oanh sinh con trai đầu lòng tên Max. Thời điểm đó, Jack Cole đang ở Singapore và không thể về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, nữ MC đã một mình trải qua quá trình sinh nở và chăm con trong những ngày đầu.

Sau khi con trai cứng cáp hơn, Hoàng Oanh đưa bé sang Singapore để đoàn tụ với chồng. Cô từng chia sẻ về khoảng thời gian này khi phần lớn thời gian ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình trong lúc ông xã bận công việc.

Tuy nhiên, những khác biệt về văn hóa, tính cách cùng thời gian dài sống xa nhau dần khiến cuộc hôn nhân phát sinh nhiều vấn đề. Cuối năm 2021, Hoàng Oanh đưa con trai về Việt Nam, còn Jack Cole trở lại Mỹ.

Thời điểm sinh con, Hoàng Oanh phải vượt cạn 1 mình do ông xã bị kẹt ở nước ngoài. Ảnh: FBNV

Ly hôn sau hơn 2 năm chung sống

Tháng 4/2022, Jack Cole xác nhận thông tin ly hôn. Ngay sau đó, Hoàng Oanh cũng lên tiếng cho biết cả hai đang tiến hành thủ tục chấm dứt hôn nhân. Dù không còn là vợ chồng, Hoàng Oanh và Jack Cole thống nhất cùng yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy con trai. Nữ MC từng nhắn nhủ rằng dù bố mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là bố mẹ của Max và vẫn là một gia đình.

Sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh tập trung vào công việc và chăm sóc con trai. Cô cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, gần như không công khai mối quan hệ mới trong suốt một thời gian dài.

Tháng 4/2022, cặp đôi xác nhận ly hôn vì có những khác biệt về quan điểm sống. Ảnh: FBNV

Có tình yêu mới sau 4 năm ly hôn

Đến Valentine 2026, Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông. Trong ảnh, nữ MC và đối phương nắm tay nhau nhưng cô không để lộ gương mặt hay danh tính của người này.

Kèm hình ảnh, Hoàng Oanh viết: "Feel like coming home. Thanks universe you are here". Động thái này nhanh chóng khiến nhiều người cho rằng cô đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Không ít bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng và nữ MC cũng đáp lại bằng lời cảm ơn.

Đến tháng 5/2026, Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình cảm. Cô cho biết bạn trai hiện tại là người trân trọng, yêu thương gia đình cô, điều này khiến cô xúc động và dần mở lòng sau những trải nghiệm trong quá khứ. Nữ MC cũng thừa nhận nếu không gặp người hiện tại, có lẽ cô vẫn chưa muốn yêu trở lại.

Hoàng Oanh xác nhận có tình yêu mới vào Lễ tình nhân 2026. Ảnh: FBNV

Nghi vấn hẹn hò thủ môn Patrick Lê Giang

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện nghi vấn nữ MC đang hẹn hò thủ môn Patrick Lê Giang. Nam cầu thủ sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt - Slovakia và hiện thi đấu tại V.League. Nguồn cơn của những đồn đoán bắt đầu từ việc cư dân mạng phát hiện một số "hint" được cho là trùng khớp giữa cả hai trong các hoạt động đời thường, từ địa điểm xuất hiện đến thời gian và những tương tác trên mạng xã hội.

Đến hiện tại, Hoàng Oanh và Patrick Lê Giang chưa lên tiếng xác nhận hay phản hồi về nghi vấn hẹn hò. Trong khi đó, Hoàng Oanh mới chỉ úp mở rằng cô đang có một người yêu mới nhưng vẫn giữ kín danh tính của đối phương. Vì vậy, thông tin nữ MC và thủ môn Patrick Lê Giang đang là một cặp hiện vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện nghi vấn nữ MC đang hẹn hò thủ môn Patrick Lê Giang. Ảnh: Tổng hợp

Dù đã hé lộ chuyện có bạn trai, Hoàng Oanh vẫn chưa công khai danh tính hay hình ảnh rõ mặt của nửa kia. Ảnh: Tổng hợp