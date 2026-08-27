Tuấn Hưng mang 3 con sang Mỹ sống

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên Facebook việc quyết định đưa cả ba con sang Mỹ học tập và sinh sống.

Bước ngoặt này xuất phát từ việc nam ca sĩ ký kết một hợp đồng làm việc dài hạn với công ty giải trí do bầu show Thomas Tâm (ông xã ca sĩ Hồng Ngọc) điều hành tại thị trường hải ngoại. Theo Tuấn Hưng chia sẻ trên tờ Ngôi sao, điểm đặc biệt nhất trong thỏa thuận hợp tác này chính là chính sách phúc lợi đi kèm, cho phép các con của anh được hưởng chế độ miễn 100% học phí tại Mỹ.

Quyết định dịch chuyển không gian sống không chỉ giúp Tuấn Hưng thuận tiện phát triển sự nghiệp biểu diễn mà còn đảm bảo tổ ấm nhỏ của anh luôn được ở bên nhau, tránh được cảnh xa cách địa lý.

Gia đình Tuấn Hưng.

Su Hào dạn dĩ khi tới môi trường học mới.

Bên cạnh lý do công việc của bố, mục tiêu lớn nhất của vợ chồng Tuấn Hưng khi đưa ba nhóc tỳ (Su Hào, Son và Sâm) sang xứ sở cờ hoa là hướng đến một môi trường giáo dục giúp các con trưởng thành và tự lập. Trước đó, qua những chuyến lưu diễn mùa hè có gia đình đồng hành, nam ca sĩ nhận thấy các con tiến bộ rất nhanh về vốn tiếng Anh.

Quan trọng hơn, thay vì phụ thuộc vào người giúp việc hay sự chiều chuộng của người thân như lúc ở Việt Nam, khi sang môi trường mới, ba bé đã chủ động làm việc nhà, biết tự chăm sóc bản thân và phụ giúp bố mẹ. Để các con không bị bỡ ngỡ, trước khi chính thức nhập học, cả gia đình đã có một chuyến du xuân dài ngày để làm quen với nhịp sống và tham quan các khu vui chơi giải trí tại Mỹ.

Sự thay đổi rõ rệt và ấm lòng nhất trong hành trình này chính là cậu con trai cả Su Hào. Từng khiến bố mẹ trải qua những năm tháng vô cùng lo âu, căng thẳng vì chứng chậm nói lúc lên ba, Su Hào giờ đây đã lột xác hoàn toàn.

Trong ngày làm thủ tục nhập học tại trường mới đây, cậu bé gây bất ngờ với phong thái bảnh bao, sự dạn dĩ, cởi mở và vô cùng tự tin khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế.