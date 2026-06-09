Tuấn Hưng đi đến quyết định khó khăn vì muốn hoàn thiện đêm nhạc tốt hơn.

Ngày 6/9, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải thông báo chính thức về việc hoãn đêm nhạc Góc Ban Công - Vệt Nắng dự kiến diễn ra vào ngày 13/6 tại Cung Quần Ngựa, Hà Nội. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, quyết định được đưa ra sau nhiều lần cân nhắc cùng ê-kíp. Tuấn Hưng cho biết anh muốn có thêm thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn hơn, từ phần âm nhạc, dàn dựng sân khấu cho đến các tiết mục kết hợp đặc biệt dành cho khán giả. Trong thông báo, giọng ca Nắm Lấy Tay Anh nhấn mạnh rằng sự chờ đợi của khán giả xứng đáng được đền đáp bằng một đêm nhạc chỉn chu và giàu cảm xúc. Vì vậy, thay vì tổ chức khi mọi thứ chưa đạt kỳ vọng, anh lựa chọn lùi lại để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Tuấn Hưng thông báo hoãn show

Đối với những khán giả đã mua vé, Ban Tổ chức cho biết có hai phương án xử lý. Khán giả có thể liên hệ hotline để được hướng dẫn hoàn tiền theo quy định hoặc giữ lại vé để sử dụng cho thời điểm tổ chức mới của chương trình. Thời gian diễn ra đêm nhạc thay thế hiện chưa được công bố. Như vậy, đêm nhạc dự kiến tổ chức tại Hà Nội đã chính thức bị hủy theo kế hoạch ban đầu. Tuấn Hưng cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả, các nghệ sĩ khách mời và các đối tác vì sự thay đổi ngoài mong muốn này, đồng thời mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục đồng hành trong những dự án âm nhạc sắp tới.

Thông tin hoãn đêm nhạc được đưa ra trong bối cảnh Tuấn Hưng thời gian qua liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì tình trạng sức khỏe không ổn định.

Tuấn Hưng hủy show dự kiến ngày 13/6 vì muốn hoàn thiện đêm nhạc

Trước đó, vào ngày 13/5, nam ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trong bệnh viện với gương mặt mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc liên tục. Theo chia sẻ, anh thường xuyên gặp vấn đề về dạ dày, phải vào viện kiểm tra và truyền nước nhiều lần. Có giai đoạn, Tuấn Hưng gần như ngày nào cũng phải tới bệnh viện vì cơ thể suy kiệt do lịch trình dày đặc, thiếu ngủ kéo dài và áp lực công việc tích tụ.

Tuấn Hưng tiết lộ tình trạng sức khỏe

Từ tháng 7 năm ngoái, nam ca sĩ từng nhập viện để thực hiện tiểu phẫu vùng họng sau thời gian dài bị sưng đau, ảnh hưởng trực tiếp đến giọng hát. Khi đó, anh buộc phải hủy nhiều kế hoạch biểu diễn để tập trung điều trị. Sau ca phẫu thuật, Tuấn Hưng gần như không còn xuất hiện dày đặc như trước. Anh dành phần lớn thời gian bên gia đình, đặc biệt là chăm sóc mẹ trong thời gian bà điều trị bệnh. Áp lực tinh thần khiến nam ca sĩ sụt khoảng 5kg và gần như mất cảm giác ăn uống.

Biến cố lớn nhất xảy ra khi mẹ Tuấn Hưng qua đời. Sau khi lo hậu sự cho mẹ, nam ca sĩ tiếp tục tạm dừng nhiều hoạt động nghệ thuật để ổn định tinh thần cũng như phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật. Trong khoảng thời gian này, anh sống khá kín tiếng, hạn chế nhận show và chủ yếu ở cạnh gia đình.

Phải đến vài tháng gần đây, Tuấn Hưng mới dần trở lại với guồng quay công việc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định vẫn ảnh hưởng đáng kể tới phong độ biểu diễn của anh. Trong một concert diễn ra vào cuối tháng 4, SOOBIN từng tiết lộ đàn anh không ở trạng thái thể lực tốt nhất trước khi bước lên sân khấu nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn trước hàng nghìn khán giả.

Đầu năm nay, Tuấn Hưng cũng từng công khai trải lòng về cảm giác thất vọng với chính mình sau màn song ca cùng Bùi Lan Hương tại một đêm nhạc ở Hà Nội

Đầu năm nay, Tuấn Hưng cũng từng công khai trải lòng về cảm giác thất vọng với chính mình sau màn song ca cùng Bùi Lan Hương tại một đêm nhạc ở Hà Nội. Nam ca sĩ thừa nhận đã xử lý thiếu ổn định, bị "oét nốt" và cảm thấy xấu hổ khi xem lại phần biểu diễn. Theo chia sẻ của Tuấn Hưng, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến anh trong giai đoạn vừa qua là áp lực tâm lý. Đêm diễn nói trên diễn ra đúng thời điểm 49 ngày mẹ anh qua đời. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, những cảm xúc dồn nén, sự hồi hộp và nỗi mất mát quá lớn khiến phần trình diễn không đạt được như kỳ vọng.

Hiện tại, phía Tuấn Hưng chưa công bố thời gian tổ chức mới cho đêm nhạc Góc Ban Công - Vệt Nắng . Khán giả đã mua vé được khuyến nghị theo dõi các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức để cập nhật lịch diễn mới trong thời gian sớm nhất.

Ảnh: FB