"Nữ diễn viên phim giờ vàng" khốn khổ, phải nuôi 2 con gái riêng của chồng đại gia vướng lao lý

Nữ diễn viên nổi tiếng trên sóng giờ vàng đang đối diện với khoảng thời gian sóng gió, khó khăn.

Ngày 28/6, tờ Sohu đưa tin An Dĩ Hiên đang lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau khi chồng đại gia Trần Vinh Luyện đi tù. Do ảnh hưởng từ vụ án của chồng, nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký không thể quay lại showbiz đóng phim. 4 năm qua, cô không có thu nhập. An Dĩ Hiên phải dốc tiền tiết kiệm tích góp trước khi kết hôn để lo chi phí sinh hoạt cho 2 con nhỏ, gia đình nội - ngoại và trả tiền trợ cấp hàng tháng cho 2 cô con gái riêng mới 16 tuổi và 10 tuổi của Trần Vinh Luyện. Gần đây, dòng tiền này đã sắp cạn kiệt, trong khi các khoản đầu tư tài chính của cô lại sinh lời nhỏ giọt.

Một gia đình 4 người bình thường ở Đài Loan (Trung Quốc) chi tiêu trung bình khoảng 80.000 TWD (66 triệu đồng), gồm tiền thuê nhà, tiền điện nước, học phí cho con cái và chi phí thực phẩm cho cả gia đình. Nhưng với một gia đình người nổi tiếng như An Dĩ Hiên, con số này phải cao gấp 4-5 lần. Hai con của nữ diễn viên đều học ở trường quốc tế. Với một gia đình vợ chồng đều đi làm, áp lực kinh tế vốn đã lớn. Với nhà An Dĩ Hiên lại càng lớn hơn bởi chồng đi tù, còn vợ thất nghiệp. Từ tháng 10/2025, An Dĩ Hiên đã phải bán đi căn biệt thự hạng sang có giá thị trường 80 triệu TWD (gần 69.000 tỷ đồng) của mình để có tiền đóng học phí cho 2 con chung - 2 con riêng và thanh toán thuốc thang cho cha chồng bị bệnh nặng.

An Dĩ Hiên sắp cạn tiền tiết kiệm sau 4 năm gồng gánh nuôi con chung - con riêng, 2 bên gia đình nội ngoại kể từ lúc chồng tỷ phú đi tù. Ảnh: QQ.

Gánh nặng kinh tế cùng các mác "vợ tội phạm" khiến An Dĩ Hiên vô cùng mệt mỏi, nhan sắc ngày càng tiều tụy. Hôm 21/8, nữ diễn viên được ông xã ủy quyền đến ngân hàng rút số tiền tiền kiếm 40 triệu NDT (148 tỷ đồng) trong bối cảnh tài chính lao đao. Tuy nhiên, cô bị ngân hàng từ chối và đuổi về với lý do Trần Vinh Luyện bị kết án tù liên quan đến các tội danh như tổ chức tội phạm, cờ bạc và rửa tiền, cho nên ngân hàng cần xác minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền trong tài khoản. Phía ngân hàng yêu cầu chủ tài khoản phải trực tiếp giải trình hoặc cung cấp tài liệu chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Tuy nhiên, Trần Vinh Luyện đang thụ án nên việc này trở nên phức tạp.

Theo tờ QQ, đây là thứ 2 An Dĩ Hiên bị các ngân hàng từ chối cho rút các khoản tiền dưới tên chồng. Trước đây, cô từng đệ đơn xin 50 triệu HKD (hơn 162 tỷ đồng) tiền tiết kiệm của ông xã, nhưng bất thành vì tài sản của Trần Vinh Luyện đã bị phong tỏa. Ngoài tiền gửi ngân hàng, 4 căn nhà hạng sang tổng giá trị 600 triệu NDT (khoảng 2.220 tỷ đồng) mà Trần Vinh Luyện tặng cho An Dĩ Hiên khi cô sinh con, cũng bị tòa án tịch thu. Các bất động sản này đều được vị tỷ phú mua bằng nguồn tiền bất chính nên thuộc diện thu hồi.

Cô đã 2 lần bị các ngân hàng từ chối yêu cầu rút tiền tiết kiệm của Trần Vinh Luyện. Điều này khiến cuộc sống của nữ diễn viên càng thêm chật vật. Ảnh: Sina.

Diện mạo mệt mỏi, tiều tụy của An Dĩ Hiên. Ảnh: Sina.

An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện năm 2017. Với khối tài sản 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện và đồng bọn đã bị bắt giữ. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng).

Việc chồng vướng vòng lao lý khiến sự kiêu hãnh của An Dĩ Hiên sụp đổ. Bạn bè từng tiết lộ An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt" sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân bất ngờ đè nặng lên vai khiến An Dĩ Hiên suy sụp, sức khỏe giảm sút và thậm chí tái phát bệnh tim bẩm sinh. Chưa kể, An Dĩ Hiên còn bị công chúng nghi ngờ, gièm pha che giấu và dính líu đến hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng. Điều này khiến sao nữ phải trốn tránh truyền thông. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân suốt 3 năm qua. Thậm chí, nữ diễn viên không xuất hiện tại tòa trong thời điểm chồng bị xét xử.

Trần Vinh Luyện bị bắt ngay trước thềm giao thừa năm 2022 và bị tuyên án ngồi tù 14 năm. Ảnh: QQ.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư, Độc Cô Thiên Hạ, Đấu Ngư...

An Dĩ Hiên điêu đứng vì bê bối phạm pháp nghiêm trọng của chồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: QQ, Sina