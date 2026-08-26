Tiểu Vy - Lan Ngọc vỡ oà sau bàn gỡ hoà, cả showbiz Việt ăn mừng tưng bừng chờ chức vô địch của ĐT Việt Nam

Dàn sao Việt và hàng triệu người hướng về trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Tối nay (26/8), mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đổ dồn về sân vận động Mỹ Đình, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Thái Lan.

Sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trận đấu diễn ra vào lúc 20h, trong bầu không khí được dự đoán vô cùng tưng bừng tại SVĐ Mỹ Đình. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã đồng loạt khoác lên mình sắc đỏ, chuẩn bị cờ, áo đấu và nhiều cách cổ vũ để tiếp lửa cho đội tuyển. Cơn sốt vé trước đó cũng cho thấy sức hút đặc biệt của màn tái đấu giữa hai "kỳ phùng địch thủ" Đông Nam Á.

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Không chỉ người hâm mộ bóng đá, nhiều nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trên mạng xã hội, hàng loạt cái tên quen thuộc đồng loạt đăng tải hình ảnh, trạng thái cổ vũ đội tuyển trước giờ G, khiến không khí càng trở nên rộn ràng.

Trong số đó, DJ Mie gây chú ý với loạt ảnh diện áo cờ đỏ sao vàng. Nữ DJ khoe visual tươi tắn, tạo dáng đầy năng lượng và viết ngắn gọn: "Sẵn sàng rồi". Tiếp đến, NS Quyền Linh check-in có mặt ở quán cà phê để hoà vào bầu không khí bóng đá. Còn Đông Nhi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh giữa không gian ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Nữ ca sĩ hào hứng kêu gọi cả nhà chuẩn bị tinh thần và tuyên bố: "Tối nay Việt Nam vô địch đó".

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh cũng chia sẻ hình ảnh trên SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ đội nhà. Đặc biệt, diễn viên Kim Đào khiến cư dân mạng bật cười với màn "chơi lớn" trước giờ bóng lăn. Nữ diễn viên đăng tải một hình ảnh với chàng trai che mặt, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy hài hước: "Tối nay Việt Nam thắng công khai anh người yêu luôn! Chơi lớn luôn".

NS Quyền Linh mặc áo đỏ sao vàng, hoà vào không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Đông Nhi đã sẵn sàng để chờ đợi đội nhà vô địch

Ninh Dương Lan Ngọc đội nón lá, chuẩn bị sẵn kèn để "đi bão"

Nhật Kim Anh có mặt trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình để ủng hộ đội tuyển Việt Nam

DJ Mie đã "lên đồ" từ sớm hưởng ứng bầu không khí của trận chung kết

Diễn viên Kim Đào hứa sẽ công khai người yêu nếu đội tuyển lên ngôi vô địch

Sau 45 phút đầu tiên có phần lép vế so với đối thủ, đội tuyển Việt Nam bước vào hiệp 2 với sự tự tin và kết nối hơn. Trong một tình huống phối hợp mẫu mực, Hoàng Hên đã có cú sút nguy hiểm và bóng đã đập trúng chân thủ môn đội tuyển Thái Lan lăn vào lưới. Bàn gỡ hoà này khiến SVĐ Mỹ Đình như vỡ oà. Trên mạng xã hội, dàn sao Việt cũng như được mở hội ăn mừng với loạt bài đăng.

Hoa hậu Tiểu Vy ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam gỡ hoà

Lan Ngọc đăng tải khoảnh khắc ghi bàn của Hoàng Hên

Dàn Anh Trai Say Hi hẹn nhau xem chung kết

Hình ảnh hài hước của Cris Phan minh hoa cho tỷ số trận đấu