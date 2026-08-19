Phỏng vấn nóng Đình Bắc: "Tôi hay Xuân Son ghi bao nhiêu bàn không quan trọng bằng chức vô địch"

Tiền đạo Đình Bắc hướng đến chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết.

Tối 19/8, ĐT Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 ngay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Chiến thắng thuyết phục này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức ghi tên mình vào trận chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã không giấu nổi sự xúc động. Chia sẻ về cảm xúc sau tấm vé vào chung kết, chân sút của tuyển Việt Nam cho biết: "Hiện tại em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Kết quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà toàn đội đã bỏ ra trong suốt thời gian qua".

Ở trận đấu này, tiền đạo nhập tịch Xuân Son tiếp tục trở thành điểm sáng lớn khi rực sáng với cú đúp bàn thắng sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Dù chịu áp lực cạnh tranh Vua phá lưới của giải đấu, Đình Bắc vẫn thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời và sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy chơi bóng. Khi được hỏi về màn tỏa sáng của người đồng đội, Đình Bắc khẳng định thành tích tập thể mới là ưu tiên hàng đầu:

"Với em, việc anh Xuân Son lập cú đúp hay ai ghi bàn không quan trọng. Em hay anh Sơn lập công thì điều tuyệt vời nhất vẫn là đóng góp nhiều bàn thắng cho tập thể. Mục tiêu cao nhất của bọn em chỉ có một, chức vô địch mới là điều quan trọng nhất".

Đình Bắc có trận đấu thi đấu đầy nỗ lực

Sức nóng từ các khán đài SVĐ Mỹ Đình tối 19/8 đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giúp các chiến binh sao vàng thi đấu thăng hoa. Thay mặt toàn đội, tiền đạo sinh năm 2004 gửi lời tri ân sâu sắc tới sự đồng hành của người hâm mộ nước nhà trong suốt chặng đường đã qua: "Ở cả trận lượt đi lẫn lượt về, bản thân em và toàn đội luôn hy vọng người hâm mộ sẽ luôn sát cánh, ủng hộ đội bóng. Sự cổ vũ của mọi người là động lực rất lớn. Đó là động lực để toàn đội tiếp tục chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo ở hai trận chung kết sắp tới".

Với phong độ ấn tượng cùng tinh thần đoàn kết cao độ, ĐT Việt Nam đang tràn đầy tự tin bước vào hai trận chung kết gặp tuyển Thái Lan, trận quyết định để hướng tới ngôi vương Đông Nam Á.