Xúc động khoảnh khắc ĐT Việt Nam và Malaysia dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố HLV Phan Thanh Hùng

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối ngày 19/8 dành 1 phút mặc niệm tri ân những đóng góp của HLV Phan Thanh Hùng vừa qua đời.

Trước giờ bóng lăn trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20h00 hôm nay, BTC đã dành 1 phút mặc niệm để tri ân và tưởng nhớ cố HLV Phan Thanh Hùng.

Được sự chấp thuận từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sau đề xuất và sự chuẩn bị chu đáo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nghi thức mặc niệm trước trận đấu là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là lời tiễn biệt sau cùng của giới chuyên môn dành cho một chiến lược gia tài ba, mà còn là dịp để đông đảo người hâm mộ, các đồng nghiệp cùng nhiều thế hệ học trò đang khoác áo đội tuyển như Quang Hải, Hai Long... nghiêng mình trước những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của ông.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 dành phút mặc niệm tưởng nhớ HLV Phan Thanh Hùng vừa qua đời (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Ảnh: DM

Đình Bắc xúc động (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó, HLV Phan Thanh Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 11/8/2026 tại quê nhà Đà Nẵng, sau một thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đời sống bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại sự nghiệp, HLV Phan Thanh Hùng là một trong những nhân tố hiếm hoi kinh qua đầy đủ mọi cấp độ và vị trí của bóng đá nội. Xuất thân là cầu thủ khoác áo Câu lạc bộ Đà Nẵng từ năm 1980 đến 1992 và từng thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia từ năm 1993, ông chuyển sang con đường huấn luyện từ năm 2007.

Trên băng ghế chỉ đạo, ông đã để lại dấu ấn đậm nét tại hàng loạt đội bóng lớn như SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Becamex TP.HCM (tiền thân là B.Bình Dương), đồng thời từng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam, Giám đốc kỹ thuật và Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia.

Trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc tại sân Mỹ Đình, phút mặc niệm không chỉ là khoảng lặng để tưởng nhớ một huyền thoại, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với quyết tâm cao nhất, viết tiếp những chương thành công cho bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ bước vào trận đấu (Ảnh: Như Hoàn)