Khoảnh khắc ăn mừng ngạo nghễ của Xuân Son, Son đúng là "cơn ác mộng" của tuyển Malaysia

Tiền đạo Xuân Son lại ghi bàn vào lưới tuyển Malaysia.

Bàn thắng giải tỏa cơn khát bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup tối ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình xuất hiện ở phút 63 trong sự vỡ òa của hàng vạn khán giả trên khán đài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bắt đầu từ tình huống tổ chức tấn công đầy biến hóa bên hành lang cánh trái, Hoàng Đức thực hiện đường căng ngang xé tạt hàng phòng ngự đối phương vào thẳng khu vực 16m50. Bóng trôi qua tầm đệm của tiền đạo áo đỏ trước khi tìm đến vị trí của Tiến Anh ở góc xa. Hậu vệ của Đội tuyển Việt Nam lập tức vung chân dứt điểm, bóng đập trúng chân một cầu thủ phòng ngự Malaysia làm đổi hướng và tạo ra kịch bản hỗn loạn ngay trước vạch vôi. Nhanh như một nhát cắt, Xuân Son có mặt đúng lúc đúng chỗ để băng vào đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Trọn vẹn màn ăn mừng cảm xúc của Xuân Son

Bàn thắng tinh quái của tiền đạo nhập tịch không chỉ đập tan mọi nỗ lực vùng lên của đội khách Malaysia mà còn nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên thành 3-0. Tiếp đó, phút 89, Xuân Son đi bóng từ giữa sân trước khi dứt điểm góc hẹp ấn tượng để mang về bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Chung cuộc tuyển Việt Na thắng 4-0 2 lượt trận trận, chính thức mở cánh thẳng tiến vào trận Chung kết ASEAN Cup 2026. Xuân Son lại một lần nữa thể hiện bản năng sát thủ, trước đó ở trận lượt đi Xuân Son cũng chính là người mở tỉ số giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0.