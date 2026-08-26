Danh thủ Công Vinh diện vest bảnh bao, giơ cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 trước hàng ngàn CĐV ở Mỹ Đình

Cựu cầu thủ Lê Công Vinh vinh dự được ban tổ chức trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 chọn làm người mang cúp vô địch đặt lên bục vinh quang ở sân Mỹ Đình tối 26/8.

Trận thư hùng quyết định giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8/2026.

Trước giờ bóng lăn 10 phút, sự xuất hiện của danh thủ Lê Công Vinh cùng chiếc cúp vàng trong tay đã mở màn cho nghi thức trang trọng theo đúng tiêu chuẩn các giải đấu quốc tế. Công Vinh bên cúp ngồi trên xe rồi mang lên đặt trang trọng ở bục vinh quang trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Công Vinh bên cúp vô địch ASEAN Cup 2026 ra sân Mỹ Đình

Sở dĩ Công Vinh là người được lựa chọn bởi anh là nhà vô địch AFF Cup 2008 và là chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh hiện vẫn giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia với 51 bàn thắng sau 83 trận. Trong ký ức của hàng triệu cổ động viên, hình ảnh cầu thủ xứ Nghệ bật cao đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan ở những giây bù giờ cuối cùng trên chính mặt cỏ Mỹ Đình tại AFF Cup 2008 vẫn là mốc son chói lọi nhất, mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá nước nhà.

Trở lại Mỹ Đình lần này ở một vị thế mới, huyền thoại mang áo số 9 không chỉ đại diện cho vinh quang quá khứ mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tinh thần vô giá cho dàn tuyển thủ hiện tại. Chiếc cúp vô địch đã hiện diện trên sân Mỹ Đình, sẵn sàng trao tay nhà vua mới sau 90 phút thi đấu nảy lửa.

Trước đó, trong trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã tạo dựng lợi thế vô cùng lớn khi đánh bại kình địch Thái Lan với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công ấn tượng của Hai Long và Quang Hải.