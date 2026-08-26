Hà Nội đăng cai Chung Kết Tổng giải đấu 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall

Sau 4 năm ròng, giải đấu Thể thao điện tử hàng đầu quốc gia của tựa game sinh tồn phổ biến PUBG Mobile sẽ trở lại tổ chức Offline đón khán giả. Diễn ra trong ba ngày từ 04.09 - 06.09, Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall hứa hẹn là điểm đến lý tưởng, lành mạnh, tích cực cho giới trẻ trong kỷ nguyên số.

PUBG Mobile là tựa game thể loại sinh tồn phổ biến trên thế giới và đang được VNGGames phát hành tại Việt Nam, đồng thời là một trong những bộ môn Esports có nhiều đóng góp cho nền Thể thao điện tử nước nhà trong nhiều năm qua. Kể từ năm 2025, PUBG Mobile chính thức trở thành bộ môn thi đấu thuộc hệ thống giải Vô địch Quốc gia Thể thao điện tử, với định vị thương hiệu PUBG Mobile Pro League Vietnam (viết tắt PMPL VN) - tên gọi vốn đã quen thuộc với cộng đồng Esports từ 2020-2023.

Được Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cùng VNGGames phối hợp tổ chức, PUBG Mobile Pro League Vietnam hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo ra sân chơi đa dạng, dễ tiếp cận cũng như mang tới cơ hội thi đấu chuyên nghiệp cho người chơi PUBG Mobile trong nước. Đồng thời giải đấu góp phần nâng cao nhận thức xã hội cũng như phong trào rèn luyện Esports, trong bối cảnh Chính Phủ đã xác định các nội dung số và trò chơi điện tử là những động lực tăng trưởng mới nằm trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ ngày 04.09 - 06.09 sắp tới, 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam giai đoạn Mùa thu sẽ diễn ra Chung Kết Tổng tại nhà thi đấu Tương Mai, thành phố Hà Nội. Sau Vòng League, giải đấu đã xác định được 16 đội tuyển tham dự cạnh tranh chức vô địch, cũng như một phần trong tổng số tiền thưởng 1 tỷ VNĐ. Ngoài ra, hai đội giành ngôi Quán quân và Á quân sẽ có suất đại diện Việt Nam tranh tài ở giải PUBG Mobile cấp khu vực Đông Nam Á là 2026 PMGO SEA Finals Season 2, diễn ra tại Malaysia cũng vào tháng 9.

- Thời gian sự kiện: mở cửa từ 14:00 - 22:00 trong ba ngày 04.09 - 06.09.2026

- Thời gian phát sóng: trực tiếp từ 16:30 tại hệ thống kênh Fanpage - Youtube - TikTok của PUBG Mobile Esports

- Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Tương Mai, Ngõ 104 Phố Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trong lần trở lại tổ chức offline sau 4 năm, Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall hứa hẹn mang tới hình ảnh một sự kiện Thể thao điện tử lành mạnh, bổ ích cho giới trẻ trong thời đại mới. Đến với giải đấu, người hâm mộ sẽ được vào cửa tự do, không chỉ được trải nghiệm bầu không khí thi đấu Esports bùng nổ, mà còn được giao lưu, gặp gỡ nhiều KOL, streamer đình đám, tham gia đa dạng hoạt động thử thách để sưu tập nhiều quà tặng giá trị, và đặc biệt là thưởng thức những màn trình diễn của các nghệ sĩ trẻ tài năng như Juky San và Dangrangto.

Với thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa "Make It Legacy" , sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những đội tuyển PUBG Mobile xuất sắc nhất quốc gia, mà còn lời cảm ơn tất cả những người đã góp phần tạo nên di sản của giải đấu, đưa Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall trở thành một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử PUBG Mobile Esports Việt Nam. Nhờ đó, PUBG Mobile cũng ngày càng nhận được thêm nhiều sự ủng hộ, yêu quý đến từ tập thể game thủ nước nhà, cho thấy hình ảnh một cộng đồng hâm mộ đam mê, gắn kết.

Trước đó, hệ thống PUBG Mobile Pro League Vietnam từng là môi trường giúp Thể thao điện tử nước nhà nuôi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ Vận động viên tài năng tại các sự kiện thể thao danh giá. Với bộ môn PUBG Mobile, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam từng giành 5 Huy chương sau 2 kỳ SEA Games 31-32, Huy chương Đồng nội dung Đồng đội tại SEA Esports Nations Cup 2026 và mới đây nhất là suất tham dự Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2026, sắp diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Tại Vòng Tuyển Chọn ASIAD 2026 - bộ môn PUBG Mobile, Đội tuyển Quốc Gia Việt Nam được xây dựng từ các thành viên nòng cốt đến từ Team Flash, nhà vô địch giải đấu 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam giai đoạn Mùa xuân. Qua đó càng cho thấy rõ nét vai trò và giá trị của hệ thống giải PMPL VN trong việc chọn lọc và kiến tạo môi trường rèn luyện chất lượng cho các tuyển thủ PUBG Mobile tài năng của Thể thao điện tử nước nhà.

Với sự đầu tư mạnh mẽ từ cả VIRESA và VNGGames, PUBG Mobile Pro League Vietnam tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái Thể thao điện tử Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững, góp phần khẳng định vị thế của Esports trong hệ thống thể thao quốc gia, đưa Esports đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Khán giả có thể theo dõi Chung Kết Tổng giải đấu 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall tại đây .