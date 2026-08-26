20h00 tối nay ĐT Việt Nam đấu Thái Lan tranh chức vô địch Đông Nam Á: Chờ dấu mốc lịch sử trên sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu với đội tuyển Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình thuộc chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan diễn ra lúc 20h00 tối nay trên sân vận động Mỹ Đình đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá khu vực. Thắng lợi thuyết phục 2-0 ngay tại chảo lửa Rajamangala ở lượt đi nhờ các pha lập công của Quang Hải và Hai Long đã mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Khoảng cách hai bàn sân khách không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam làm chủ cục diện về mặt tỷ số mà còn tạo ra sự chủ động tuyệt đối về tâm lý lẫn phương án tiếp cận chiến thuật trước giờ bóng lăn.

ĐT Việt Nam hướng đến chiến thắng (Ảnh: MD)

Lịch sử đối đầu

Thống kê đang nghiêng về phía tuyển Thái Lan. ĐT Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước Thái Lan tại chảo lửa Mỹ Đình. Trong tổng cộng 8 lần chạm trán ở Hà Nội kể từ năm 2007 đến nay, "Những chiến binh sao vàng" chỉ hòa 5 và thua 3 trận trước "Voi chiến". Dù Mỹ Đình từng là nơi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử với cú đánh đầu ngược định mệnh của Lê Công Vinh ở phút 90+4 giúp Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 để đăng quang AFF Cup 2008, nhưng về mặt kết quả 90 phút, đây vẫn là cái dớp chưa thể hóa giải.

Ngay cả ở lần đụng độ gần nhất tại giao hữu LPBank Cup diễn ra vào tháng 9/2024, tuyển Việt Nam cũng phải nhận thất bại 1-2. Tuy nhiên, với lợi thế dẫn trước 2-0 cực lớn sau trận lượt đi ngay tại Bangkok, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lịch sử vừa đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, vừa chính thức phá vỡ "cái dớp" Mỹ Đình đã kéo dài gần hai thập kỷ qua.

Nhận định trận đấu

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang thể hiện sự thực dụng, kỷ luật và tính toán thời điểm vô cùng sắc sảo.

Ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Thái Lan rơi vào thế chân tường và buộc phải dấn thân vào một cuộc "canh bạc tất tay". Nhiệm vụ bắt buộc phải ghi tối thiểu hai bàn thắng khiến "Voi chiến" không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, triết lý kiểm soát bóng dựa trên kỹ thuật cá nhân của Thái Lan lại đang để lộ tử huyệt ở khả năng phòng ngự phản công. Trận thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về hay chính hai bàn thua tại Bangkok vừa qua đã phơi bày rõ ràng điểm yếu về cự ly đội hình của đoàn quân xứ Chùa vàng mỗi khi nôn nóng dâng cao.

Bước vào trận đại chiến quyết định, tuyển Việt Nam bảo toàn trọn vẹn lực lượng mạnh nhất. Dù đối thủ hô hào lật ngược thế cờ, nhưng trước một ĐT Việt Nam thi đấu bản lĩnh và sở hữu điểm tựa CĐV hùng hậu, nhiệm vụ ngược dòng đang là cực kỳ khó khăn với tuyển Thái Lan.