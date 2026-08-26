Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tới Hà Nội, dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan

Trưa ngày 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom đã đáp chuyên cơ xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm làm việc đặc biệt tại Việt Nam.

Trọng tâm của chuyến công tác là dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối cùng ngày.

Đón đoàn quan của Liên đoàn Bóng đá Thế giới tại sân bay có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng. Lễ đón tiếp diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa bóng đá Việt Nam và FIFA.

Chủ tịch FIFA và chủ tịch VFF trong buổi làm việc trước đó (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, trước khi di chuyển tới sân Mỹ Đình, các lãnh đạo FIFA có các hoạt động ngoại giao quan trọng cùng lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam và VFF. Đây là lần thứ hai ông Gianni Infantino đến Việt Nam, sau chuyến thăm đầu tiên vào tháng 2/2018 - thời điểm bóng đá Việt Nam vừa ghi dấu ấn lịch sử với ngôi á quân U23 châu Á tại Thường Châu.

Sự góp mặt của người đứng đầu FIFA tại Hà Nội diễn ra đúng vào cột mốc kỷ niệm 30 năm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, khẳng định sự quan tâm chiến lược của tổ chức này đối với sự phát triển của bóng đá khu vực. Trước đó, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh FIFA tại Mỹ vào tháng 6/2026, ông Infantino từng đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của Việt Nam từ công tác đào tạo trẻ, bóng đá nữ đến năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA trên khán đài sân Mỹ Đình hứa hẹn gia tăng đáng kể sức nóng cho trận đại chiến khu vực. Ở trận lượt đi ngày 22/8 trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã giành lợi thế lớn khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải. Nếu bảo vệ thành công thành quả này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân nhà trước sự chứng kiến của những người người đứng đầu bóng đá thế giới.