Dành cho CĐV chưa đến sân Mỹ Đình lần nào, nên đi từ mấy giờ để xem ĐT Việt Nam đấu Thái Lan?

Người hâm mộ nên đến sớm từ sớm để tránh tình trạng ùn tắc khi hàng ngàn người cùng đổ về sân Mỹ Đình xem trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ cả nước. Với sức nóng đỉnh điểm và lượng khán giả dự kiến phủ kín các khán đài, các cổ động viên nên chủ động có mặt tại sân từ khoảng 18h00, tức trước thời điểm bóng lăn 2 tiếng.

Việc ra sân sớm không chỉ giúp người hâm mộ thoải mái di chuyển, hoàn tất các thủ tục kiểm tra an ninh và tìm đúng vị trí ngồi, mà còn giảm thiểu tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông xung quanh khu vực Mỹ Đình. Trận đại chiến năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đón tiếp nhiều quan chức cấp cao của bóng đá thế giới và khu vực, trong đó có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và Chủ tịch AFF Khiev Sameth. Chính vì sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt này, công tác kiểm soát an ninh tại các cổng vào sẽ được triển khai nghiêm ngặt hơn thường lệ.

Người hâm mộ nên chủ động đi sớm để tranh ùn tắc giao thông (Ảnh: Hữu Đệ/ VFF)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ban tổ chức yêu cầu khán giả kiểm tra kỹ thông tin trên vé, di chuyển đúng lối vào dành riêng cho từng khán đài và tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát. Những vật dụng có khả năng gây thương tích, đồ sắc nhọn, bình xịt hơi cay, pháo bông hay chất cấm đều bị cấm hoàn toàn. Khán giả cố tình vi phạm sẽ bị từ chối vào sân và không được hoàn trả tiền vé. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng phát động thông điệp “Cổ vũ văn minh - không pháo sáng” nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp của cổ động viên Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đối với cổ động viên đội khách Thái Lan, Ban tổ chức đã dành khoảng 8% lượng vé phát hành, bố trí khu vực ngồi riêng tại khán đài C2 cùng lối vào độc lập. Sự chuẩn bị chu đáo từ khâu phân luồng đến an toàn hứa hẹn sẽ mang lại một đêm chung kết trọn vẹn, cuồng nhiệt nhưng đầy văn minh tại "chảo lửa" Mỹ Đình.