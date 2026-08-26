Mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Expósito nói rõ lý do từ chối đóng cảnh "nóng", đang trong chuyện tình hạnh phúc với siêu sao Mbappé

Nữ diễn viên Ester Expósito, bạn gái của Kylian Mbappé, cho biết cô ngày càng chọn lọc hơn với những cảnh nóng trong các dự án điện ảnh, đồng thời thẳng thắn từ chối nếu nhận thấy chúng không cần thiết cho câu chuyện.

Từng gây chú ý với hàng loạt cảnh thân mật trong Élite, Ester Expósito giờ đây không còn muốn xuất hiện trong những phân cảnh chỉ nhằm tạo hiệu ứng trên màn ảnh. Trong cuộc phỏng vấn với GQ Tây Ban Nha, nữ diễn viên 26 tuổi chia sẻ thẳng thắn về ranh giới mà cô đặt ra khi lựa chọn các dự án mới.

“Tôi đã đóng đủ những cảnh đó trong Élite rồi”, Expósito nói, nhắc đến series đình đám của Netflix từng đưa tên tuổi cô trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của điện ảnh Tây Ban Nha.

Expósito thừa nhận những cảnh nóng từng là một phần không thể thiếu của Élite và cô hiểu lý do chúng xuất hiện trong bộ phim. “Tôi hiểu rằng đó là một phần của sản phẩm, của cách bộ phim được xây dựng. Nhưng sau đó, tôi quyết định bảo vệ bản thân nhiều hơn một chút”, cô chia sẻ.

Ester Expósito từ chối những cảnh nóng không cần thiết trên phim (Ảnh: IGNV)

Đó là cách cô nàng bảo vệ hình ảnh cá nhân (Ảnh: IGNV)

Điều đáng chú ý là bạn gái Mbappé không cho rằng cảnh khỏa thân hay tình dục trên màn ảnh là điều tiêu cực. Với cô, đó đơn giản là một phần của cuộc sống và hoàn toàn có thể được khắc họa trong nghệ thuật. “Không có gì xấu cả. Cuối cùng, điện ảnh hay truyền hình đều phản ánh cuộc sống. Trong cuộc sống có tình dục, cũng có bạo lực”, nữ diễn viên giải thích.

Thay vì nói “không” với mọi cảnh nóng, Expósito cho biết cô chỉ từ chối những phân cảnh mà bản thân cảm thấy không cần thiết cho việc kể chuyện, hoặc mang tính phô bày quá mức. “Không phải tôi từ chối những cảnh thân mật, mà tôi từ chối khi chúng không cần thiết để kể câu chuyện, khi chúng là những cảnh miễn cưỡng hoặc quá nhiều”, cô nói.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Quan điểm hiện tại của Expósito cho thấy cô đã có sự thay đổi đáng kể so với những năm đầu sự nghiệp. Sau thành công của Élite, nữ diễn viên từng được truyền thông chú ý mạnh bởi hình tượng gợi cảm. Nhưng khi sự nghiệp trưởng thành hơn, cô muốn bản thân có quyền quyết định rõ ràng hơn về những gì xuất hiện trên màn ảnh.

Bên cạnh câu chuyện nghề nghiệp, Expósito cũng lần đầu chia sẻ khá sâu về chuyện tình cảm trong cuộc phỏng vấn. Nữ diễn viên thừa nhận những mối quan hệ trước đây của cô từng bị ảnh hưởng bởi quan niệm “tình yêu lãng mạn và tình yêu phải đi cùng đau khổ”. Cô mô tả các mối tình trong quá khứ là mãnh liệt, nhiều kịch tính và đôi khi khá sóng gió, dù vẫn có những khoảng thời gian hạnh phúc.

Ester đang có mối tình ngọt ngào cùng Kylian Mbappé (Ảnh: BackGrid)

Tuy nhiên, Ester cho rằng bản thân hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nữ diễn viên khẳng định cô đang ở trong “một giai đoạn rất hạnh phúc” của cuộc đời. Chia sẻ này càng thu hút sự chú ý khi Expósito hiện đang có mối quan hệ tình cảm với Kylian Mbappé. Hai người thời gian qua nhiều lần được bắt gặp bên nhau, trong đó có chuyến đi Barcelona hồi đầu tháng 8.

Từ một ngôi sao trẻ của Élite, Expósito giờ đây vừa phát triển sự nghiệp diễn xuất, vừa trở thành tâm điểm truyền thông với chuyện tình cùng tiền đạo Real Madrid. Nhưng qua những chia sẻ mới nhất, cô dường như muốn khẳng định một điều: dù có nổi tiếng đến đâu, Ester Expósito vẫn muốn tự quyết định giới hạn của mình trên màn ảnh.