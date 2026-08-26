Siêu sao bóng đá bị buộc tội tàng trữ khí cười, lái xe nguy hiểm gây tai nạn bằng chiếc Lamborghini gần 10 tỷ đồng, đối mặt án tù

Raheem Sterling đối mặt án tù sau khi đâm Lamborghini gần 10 tỷ đồng, bị cáo buộc lái xe nguy hiểm và hít “khí cười”.

Raheem Sterling đang vướng vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng sau vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc M3, Hampshire, Anh hồi tháng 5. Theo Daily Mail, cựu ngôi sao Premier League, 31 tuổi, đã chính thức bị truy tố với ba cáo buộc gồm lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí cười để hít sai mục đích và không cung cấp mẫu xét nghiệm. Nếu bị kết tội, Sterling có thể đối mặt với án tù lên tới 2 năm.

Vụ việc xảy ra vào sáng 28/5, khi cảnh sát nhận được thông báo về một chiếc Lamborghini màu đen trị giá khoảng 9,6 tỷ đồng đang di chuyển bất thường trên đường M3. Đoạn video từ camera hành trình cho thấy chiếc xe liên tục đánh lái qua cả ba làn đường, khiến những phương tiện xung quanh phải giảm tốc hoặc tìm cách tránh.

Đáng chú ý, người điều khiển chiếc Lamborghini dường như đã hít khí từ một quả bóng bay. Đây là cách phổ biến để sử dụng nitơ oxit - thường được gọi là “khí cười” hay “hippy crack”. Không lâu sau đó, chiếc xe đã đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc. Sterling bị cảnh sát Hampshire bắt giữ ngay tại hiện trường.

Sterling lái xe khi sử dụng bóng cười, gây tai nạn (Ảnh: The Sun)

Theo cơ quan chức năng, sau khi bị bắt, Sterling không đồng ý cung cấp mẫu xét nghiệm, dẫn tới cáo buộc thứ ba liên quan đến việc không cung cấp mẫu theo yêu cầu. Người phát ngôn của Cảnh sát Hampshire và Isle of Wight xác nhận Sterling đã bị truy tố và sẽ hầu tòa tại Basingstoke Magistrates' Court vào ngày 15/9.

Một giáo viên dạy lái xe kể rằng chiếc Lamborghini bất ngờ lao vào phía trước xe của ông rồi liên tục chuyển hướng. Theo nhân chứng này, chiếc xe có lúc băng qua cả ba làn đường và suýt đâm vào dải phân cách giữa đường. Ông cũng cho rằng Sterling đã rất may mắn khi vụ việc không gây thương tích cho bản thân hoặc những người tham gia giao thông khác.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh sự nghiệp của Sterling đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau khi rời Chelsea vào tháng 1, tiền đạo người Anh gia nhập Feyenoord vào tháng 2 với hy vọng tìm lại phong độ. Tuy nhiên, quãng thời gian tại Hà Lan không diễn ra như kỳ vọng. Sterling chỉ có 8 lần ra sân và không ghi bàn, trước khi kết thúc hợp đồng vào mùa hè.

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Hiện tại, anh đang chưa có CLB dù vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu. Sterling từng là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu nước Anh. Anh trưởng thành từ QPR, nổi lên tại Liverpool trước khi chuyển sang Manchester City năm 2015. Tại Etihad, Sterling giành tới 10 danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch Premier League.

Anh cũng có 82 lần khoác áo đội tuyển Anh, lần gần nhất là tại World Cup 2022. Nhưng kể từ khi rời Man City để gia nhập Chelsea với giá khoảng 1.780 tỷ đồng năm 2022, sự nghiệp của Sterling liên tục đi xuống. Anh dần mất vị trí tại Stamford Bridge, trải qua một mùa giải cho mượn tại Arsenal trước khi chuyển tới Feyenoord.

Sterling đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn về mặt tâm lý trong hai năm qua, khi liên tục bị chỉ trích về phong độ và tương lai. Sterling từng tới Hà Lan với hy vọng “thoát khỏi những tiêu cực và tìm lại tình yêu với bóng đá”, nhưng áp lực vẫn tiếp tục bám đuổi anh.

Dù vậy, những chia sẻ này không thay đổi tính chất pháp lý của vụ việc. Sterling hiện chưa bị kết tội, và các cáo buộc sẽ được xem xét tại tòa vào tháng 9.