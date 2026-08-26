Ronaldo nổi giận với đồng đội, bực tức khi bị HLV thay ra

Ronaldo tức giận rời sân, Al Nassr ngược dòng cảm xúc.

Mùa giải mới của Saudi Pro League tiếp tục chứng kiến những diễn biến kịch tính xung quanh Cristiano Ronaldo. Trong trận đấu thuộc vòng 3, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trải qua một đêm thi đấu đầy giận dữ khi liên tục thể hiện sự bực bội với các đồng đội trên sân. Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra khi HLV Ange Postecoglou quyết định rút anh ra nghỉ ngay sau khi hiệp một khép lại để nhường chỗ cho Abdullah Al Khaibari. Trút bỏ sự khó hiểu và không hài lòng lên băng ghế dự bị, CR7 phải nhường lại sân diễn cho các đồng đội trong bối cảnh Al Nassr rơi vào thế yếu toàn diện.

Ronaldo có tình huống nổi giận với đồng đội (Ảnh: Tcysport)

Ronaldo bực tức khi bị rút khỏi sân (Ảnh: Saudi Pro League)

Trước đó, đại diện thành Riyadh đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy thảm họa. Họ không chỉ bị Al Ettifaq dẫn trước 2-0 mà còn rơi vào thế thiếu người do thủ thành Bento Krepski nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha vào bóng nguy hiểm. Dẫu vậy, quyết định thay người bị đánh giá là mạo hiểm của vị chiến lược gia người Hy Lạp lại trở thành bước ngoặt chiến thuật hoàn hảo. Thiếu vắng chân sút chủ lực, Al Nassr lại thi đấu bùng nổ và gắn kết hơn trong hiệp hai. Sự tỏa sáng rực rỡ với cú đúp của Sadio Mane cùng bàn thắng quyết định của Abdulelah Al Amri đã giúp đội chủ nhà tạo nên màn ngược dòng không tưởng để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trận thắng kịch tính này giúp Al Nassr duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League sau 3 vòng đấu. Phát biểu sau trận, HLV Postecoglou khẳng định quyết định rút Ronaldo không đến từ lý do thể trạng mà hoàn toàn dựa trên tính toán chiến thuật nhằm tối ưu hóa nhân sự trong thế thốn người. Về phía Ronaldo, dù trải qua một trận đấu mờ nhạt và dấy lên nhiều tranh cãi về thái độ, siêu sao 41 tuổi được xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng tái xuất ở cuộc đối đầu tiếp theo gặp Al Taawoun.