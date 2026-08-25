Xuân Son, Đình Bắc đọ cơ bắp cuồn cuộn, tuyển Việt Nam hứng khởi tập trên sân Mỹ Đình sẵn sàng làm nên lịch sử

Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng cho trận đấu tiếp đón tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
Chiều tối ngày 25/8, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình
Toàn đội đang có tinh thần thoải mái sau khi dẫn trước tuyển Việt Nam ở trận lượt đi với tỉ số 2-0
Dẫu vậy theo tiền đạo Đình Bắc, dù có lợi thế nhưng tuyển Việt Nam vẫn giữ sự tập trung cho trận đấu cuối cùng của giải đấu
Dàn cầu thủ hứng khởi tập luyện
Xuân Son gây chú ý với cơ bắp cuồn cuộn
Vóc dáng săn chắc của tiền đạo tuyển Việt Nam
Đình Bắc cũng không kém cạnh khi lau mồ hôi và để lộ body săn chắc
Đình Bắc cho biết toàn đội hướng đến mục tiêu chiến thắng để mang về niềm vui cho người hâm mộ
Bản thân Đình Bắc chưa nghĩ đến mục tiêu cá nhân, anh đặt chức vô địch của tập thể lên hàng đầu
Trước thềm trận đại chiến quyết định ngôi vương tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ dốc toàn lực để mang về chức vô địch, biến 90 phút sắp tới thành một mốc son lịch sử của bóng đá Việt Nam
Dù đang sở hữu lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân Rajamangala nhờ hai bàn thắng của Hai Long và Nguyễn Quang Hải, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn giữ sự thận trọng tối đa. Ông nhấn mạnh ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về với tâm thế như tỷ số đang là 0-0 và tuyệt đối không để xảy ra tâm lý chủ quan
Nhằm giải tỏa áp lực cho các học trò, ông dí dỏm hứa sẽ cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chiêu đãi khán giả một điệu nhảy ăn mừng đặc biệt ngay trên mặt cỏ Mỹ Đình nếu chân sút trẻ này ghi bàn và đội nhà đăng quang
Văn Hậu mướt mồ hôi trong buổi tập
Tài Lộc vẫn đang đứng trước cơ hội ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam
Hậu vệ Phan Tuấn Tài tích cực tập luyện
Hoàng Hên tập sút
Nhóm thủ môn vẫn tập riêng, Trung Kiên chăm chỉ tập luyện dù ở băng ghế dự bị
ĐT Việt Nam với lực lượng duy trì đầy đủ quân số, sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/08