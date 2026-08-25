Tuyển Thái Lan thua 0-2 lượt đi vẫn vui cười thoải mái làm quen sân Mỹ Đình, quyết "lật kèo" trước ĐT Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Chiều 25/8, đội tuyển Thái Lan đã bước vào buổi tập đầu tiên và duy nhất trên sân vận động Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Việt Nam
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng thường thấy trước một trận đấu quan trọng, các học trò của HLV Anthony Hudson xuất hiện với tâm lý vô cùng thoải mái, liên tục trao nhau những nụ cười và dành nhiều thời gian chơi trò chơi vận động hơn là tập luyện cường độ cao
Sự tự tin này được xem là một bất ngờ lớn trong bối cảnh bóng đá Thái Lan vừa trải qua thất bại 0-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà vào đêm 22/8
Do lịch di chuyển kéo dài và chỉ có mặt tại Hà Nội vào khuya 24-8, "Voi chiến" chỉ có đúng một ngày để làm quen với thời tiết cũng như mặt cỏ sân Mỹ Đình
Dù thiếu vắng nhiều trụ cột trong chiến dịch lần này, tinh thần của tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ kết hợp kinh nghiệm vẫn rất lạc quan
Phát biểu trước thềm trận đấu, HLV Anthony Hudson khẳng định thất bại ở lượt đi chưa phải là dấu chấm hết và tuyển Thái Lan quyết tâm lật ngược thế cờ với một bộ mặt hoàn toàn khác
Tâm lý giải tỏa và tinh thần không còn gì để mất từ phía đại diện xứ chùa Vàng phát đi thông điệp rõ ràng tới thầy trò HLV Kim Sang Sik
Dù nắm lợi thế lớn với hai bàn làm vốn, đội tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa và đề cao cảnh giác để bảo toàn thành quả
Tinh thần của cầu thủ Thái Lan rất thoải mái
HLV Anthony Hudson xuất hiện với tâm lý vô cùng thoải mái
Trận chung kết lượt về quyết định ngai vàng bóng đá Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26-8 trên sân vận động Mỹ Đình, dưới sự chứng kiến của đông đảo khán giả nhà cùng sự tham dự đặc biệt của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino