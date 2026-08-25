Tuyển Thái Lan thua 0-2 lượt đi vẫn vui cười thoải mái làm quen sân Mỹ Đình, quyết "lật kèo" trước ĐT Việt Nam

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng thường thấy trước một trận đấu quan trọng, các học trò của HLV Anthony Hudson xuất hiện với tâm lý vô cùng thoải mái, liên tục trao nhau những nụ cười và dành nhiều thời gian chơi trò chơi vận động hơn là tập luyện cường độ cao