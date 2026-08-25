CLB Thể Công - Viettel ra mắt 11 tân binh, đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V.League 2026/27

Thể Công - Viettel ra mắt 11 tân binh và đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V.League 2026/27 tại lễ xuất quân diễn ra ngày 25/8.

Ngày 25/8, CLB Thể Công - Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel, các đơn vị quân đội cùng đại diện nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giao cho Thể Công – Viettel 5 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: "Thể Công – Viettel phải "giữ vững và phát huy "chất thép của Bộ đội Cụ Hồ", coi đó là bản sắc khác biệt của Thể Công – Viettel. Đây là thương hiệu đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ và là tài sản mà không một đội bóng nào có thể sao chép được. Điều đó được thể hiện bằng kỷ luật trong tập luyện; bằng tinh thần đoàn kết trong tập thể; bằng ý chí khi gặp khó khăn; bằng thái độ tôn trọng trọng tài, đối thủ và khán giả; bằng trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với màu áo và đồng đội".

Cũng ngay tại buổi lễ xuất quân, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao bằng khen tập thể cho Công ty Thể thao Viettel và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu giành danh hiệu Á quân V.League 2025/2026. Đây là ghi nhận của Bộ Quốc phòng cho những nỗ lực vượt qua thách thức giành thứ hạng cao của các cầu thủ áo lính.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Ra mắt lực lượng mới, quyết tâm đua vô địch

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định mùa giải 2026/27 mang ý nghĩa đặc biệt với Thể Công - Viettel khi đội bóng đặt ra những mục tiêu đầy thách thức. Cụ thể, đội bóng áo lính hướng tới việc cạnh tranh chức vô địch V.League, vào chung kết Cúp Quốc gia và phấn đấu lọt vào Top 8 khu vực tại AFC Champions League 2.

Trung tướng Tào Đức Thắng Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ

Để chuẩn bị cho ba mặt trận, Thể Công - Viettel đã bổ sung 11 tân binh, gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều. Đây là một trong những kỳ chuyển nhượng có số lượng tân binh lớn nhất của đội bóng trong những năm gần đây.

Trong số các tân binh đáng chú ý có Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu cùng các ngoại binh Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz và Hernandez Rodrigues. Những sự bổ sung này được kỳ vọng giúp HLV Velizar Popov có thêm nhiều phương án nhân sự để cạnh tranh trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Thể Công - Viettel sẽ bắt đầu hành trình tại V.League 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân Trường Tươi Đồng Nai vào ngày 4/9. Sau đó, đội bóng áo lính sẽ bước vào đấu trường AFC Champions League 2 với cuộc tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy ngày 16/9.

HLV Velizar Popov thể hiện quyết tâm trước mùa giải mới: "Tôi hứa toàn đội và các cầu thủ sẽ luôn hướng đến những trận đấu bằng quyết tâm và tinh thần lớn nhất để khiến cho toàn thể người hâm mộ luôn tự hào về đội bóng".

Sau vị trí Á quân V.League 2025/26, Thể Công - Viettel đang hướng tới bước tiến lớn hơn ở mùa giải mới với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch và khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.