V.League 2025-2026 kết thúc: Becamex TP.HCM xuống hạng, Đà Nẵng trụ hạng

Becamex TP.HCM chính thức xuống hạng, trong khi đó Đà Nẵng trụ hạng thành công ở V.League mùa này.

Becamex TP.HCM đã khép lại mùa giải V.League 2025/26 theo cách đầy tiếc nuối khi dù đánh bại HAGL với tỷ số 3-1 ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng đất Thủ vẫn phải nhận vé xuống hạng trực tiếp. Kịch bản nghiệt ngã xảy ra khi cả Đà Nẵng và PVF-CAND đều giành chiến thắng trong các trận đấu cùng giờ, khiến mọi nỗ lực của Becamex TP.HCM trở nên vô nghĩa.

Trước vòng đấu hạ màn, Becamex TP.HCM cùng PVF-CAND và Đà Nẵng có 21 điểm. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ đứng cuối bảng do kém thành tích đối đầu nên không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng và chờ đối thủ sảy chân, Becamex TP.HCM nhập cuộc với quyết tâm rất cao trên sân Bình Dương.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã tạo lợi thế. Phút thứ 5, Bùi Vĩ Hào mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, HAGL không dễ dàng buông xuôi. Phút 39, Trần Gia Bảo ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến áp lực càng đè nặng lên đội chủ nhà.

Becamex TP.HCM thắng HAGL nhưng vẫn xuống hạng

Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng. Phút 60, Nguyễn Trần Việt Cường tỏa sáng với bàn thắng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Đến phút 88, ngoại binh Oduenyi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Becamex TP.HCM.

Dẫu vậy, niềm vui chiến thắng không thể cứu đội bóng khỏi số phận xuống hạng. CLB Đà Nẵng và PVF-CAND đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, khiến cả ba đội cùng kết thúc mùa giải với 24 điểm. CLB Đà Nẵng thắng 4-0 Đông Á Thanh Hóa nhờ các bàn thắng của Milan Makaric, Lucas Ribamar, Joel Brandon và Ngô Hồng Phước.

Trong khi đó, PVF-CAND thắng 3-1 trên sân của SLNA nhờ cú đúp của Eid Mahmoud và bàn thắng của Nguyễn Xuân Bắc.

Do thua thành tích đối đầu, Becamex TP.HCM xếp cuối bảng với 24 điểm sau 26 trận và chính thức chia tay V.League. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công, còn PVF-CAND sẽ tham dự trận play-off gặp CLB Bắc Ninh vào ngày 12/6 để tranh suất dự V.League mùa tới.