Tin tức đau lòng về Neymar khiến cả Brazil chết lặng chỉ vài ngày trước World Cup 2026

Bóng ma chấn thương một lần nữa giáng xuống ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Brazil vào đúng thời điểm tồi tệ nhất, gây ra làn sóng hoảng loạn trong đại bản doanh của nhà vô địch thế giới 5 lần.

Sự lo lắng xung quanh Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đang gia tăng sau mùa giải đầy căng thẳng mà Neymar trải qua cùng đội bóng yêu quý Santos. Dù đội ngũ y tế đã cố gắng kiểm soát khối lượng vận động của anh trong những tuần trước thềm World Cup tại Bắc Mỹ, cường độ thi đấu khắc nghiệt cuối cùng vẫn để lại hậu quả đối với tiền đạo 34 tuổi.

Nỗi sợ lớn nhất của người hâm mộ đã trở thành hiện thực sau một báo cáo khẩn cấp từ kênh tin tức A24. Báo cáo cho biết Neymar đang gặp phải chấn thương căng cơ bắp chân cấp độ 2 đáng lo ngại, khiến anh hoàn toàn không thể tham gia các buổi tập chiến thuật cùng đội tuyển.

Bản báo cáo y tế của đội tuyển đã gióng lên hồi chuông báo động khi xác nhận rằng chiếc áo số 10 sẽ không đạt thể trạng tốt nhất, đe dọa nghiêm trọng khả năng góp mặt của anh trong trận ra quân được chờ đợi vào ngày 13/6.

Neymar dính "dớp" chấn thương ở World Cup khiến fan lo lắng

Phòng thay đồ chìm trong im lặng

Thông tin này đã tạo ra tác động tâm lý rất lớn lên đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý Carlo Ancelotti. Bầu không khí vốn sôi nổi và vui vẻ trong phòng thay đồ đã biến thành sự im lặng nặng nề trong những ngày gần đây.

Theo các nguồn tin thân cận với đội tuyển được ESPN dẫn lại, ban huấn luyện đã quyết định siết chặt việc cách ly khách sạn của đội nhằm ngăn chặn cơn bão truyền thông ảnh hưởng tới tinh thần cầu thủ. HLV Ancelotti đã tổ chức một cuộc họp khẩn với bộ phận y tế để đánh giá thời gian hồi phục của các cầu thủ và xác định những bước đi tiếp theo liên quan đến danh sách cuối cùng.

Chiến lược gia người Ý, người tiếp quản đội tuyển với mục tiêu xây dựng một tập thể chiến thắng tại World Cup, nhấn mạnh sự cần thiết phải tách biệt đội bóng khỏi những tiếng ồn bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung ngay trước giải đấu.

Bóng ma của những kỳ World Cup trước

Đối với Neymar, chấn thương lần này gợi lại những ký ức đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Người Brazil chưa bao giờ quên chấn thương gãy đốt sống mà anh gặp phải ở World Cup 2014 trong trận đấu với Colombia. Chấn thương ấy đã khiến Brazil mất đi thủ lĩnh trước khi phải hứng chịu thất bại lịch sử trước Đức ở bán kết.

Bi kịch thể lực tiếp tục lặp lại theo những cách khác nhau tại World Cup 2018 ở Nga, khi Neymar bước vào giải với nền tảng thể lực chưa hoàn toàn sung mãn sau ca phẫu thuật bàn chân. Đến World Cup 2022 tại Qatar, một chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng ngay trận mở màn khiến anh phải bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng.

Các chuyên gia của tạp chí Placar nhận định rằng sự mong manh về thể chất của ngôi sao Santos trong những giải đấu lớn đã trở thành một dạng "lời nguyền lịch sử", khiến Brazil liên tục mất đi cầu thủ kỹ thuật xuất sắc nhất ở những thời khắc quan trọng.

Ancelotti đau đầu vì liên tiếp nhận tin dữ

Khả năng Neymar vắng mặt xuất hiện đúng vào thời điểm tồi tệ nhất đối với Carlo Ancelotti. Trước đó, ông đã phải điều chỉnh kế hoạch chiến thuật sau khi nhận tin dữ từ Tây Ban Nha. Rodrygo Goes gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài đầu gối phải trong màu áo Real Madrid. Quá trình hồi phục dài hạn khiến Rodrygo chính thức lỡ hẹn với World Cup.

Việc mất Rodrygo dài hạn trong khi Neymar cũng không đạt thể trạng tốt buộc nhà cầm quân sinh ra tại Reggiolo phải tính toán lại hoàn toàn bộ ba tấn công mà ông dự định sử dụng trong trận mở màn.

Theo phân tích thống kê từ Sofascore, việc thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt làm thay đổi đáng kể kế hoạch ban đầu của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới, đồng thời làm suy giảm đáng kể sức tấn công cũng như sự đột biến của họ trước các đối thủ trong khu vực.

Thời khắc của thế hệ mới

Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, sự chú ý của cả Brazil nhanh chóng đổ dồn vào Vinicius Junior. Ngôi sao Real Madrid được xem là người sẽ tiếp quản vai trò thủ lĩnh hàng công. Vinicius bước vào giải đấu trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp tại châu Âu và sở hữu sự trưởng thành cần thiết để gánh vác trọng trách lớn.

"Tôi nghĩ đây là lúc chúng tôi phải đứng lên. Ai cũng hiểu Neymar quan trọng thế nào với đội tuyển và việc mất Rodrygo khó khăn ra sao. Nhưng tập thể này có đủ bản lĩnh để chiến đấu", Vinicius phát biểu ngắn gọn trong một cuộc họp báo do tờ O Globo tổ chức.

Truyền thông Brazil cho rằng tình huống khẩn cấp này có thể đẩy nhanh quá trình chuyển giao thế hệ trong đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Ancelotti.

Cuộc đua với thời gian

Kế hoạch ứng phó của Liên đoàn Bóng đá Brazil là đưa Neymar trải qua thêm một loạt kiểm tra chuyên sâu tại Mỹ nhằm đánh giá mức độ hồi phục chấn thương bắp chân phải. Các chuyên gia y tế ước tính một chấn thương cấp độ 2 như vậy thường đòi hỏi thời gian nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần, khiến thời điểm trở lại của Neymar nằm sát giới hạn cho phép.

Điều này đồng nghĩa với việc anh chắc chắn không thể tham dự trận giao hữu với Ai Cập, trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước World Cup. Neymar sẽ bước vào giải đấu mà gần như không có cảm giác thi đấu. Hy vọng duy nhất của ban huấn luyện là giữ anh trong trạng thái tập trung cao nhất, với mục tiêu có thể ra sân ở trận mở màn gặp Morocco hoặc muộn nhất là trận thứ hai của bảng C gặp Haiti.

Brazil chuẩn bị phương án thay thế

Ban lãnh đạo CBF hiện cũng đang rà soát kỹ các điều lệ của FIFA liên quan đến việc thay thế cầu thủ vì lý do bất khả kháng trước thềm giải đấu. Theo quy định, các đội tuyển được phép thay thế một cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng cho đến 24 giờ trước trận đấu chính thức đầu tiên.

Tình hình của Neymar khiến Ancelotti phải cực kỳ thận trọng trong các quyết định nhân sự. Những tài năng trẻ như Endrick đang ngày càng được truyền thông Brazil nhắc đến nhiều hơn như phương án bổ sung khẩn cấp cho đội hình cuối cùng với mục tiêu chấm dứt cơn khát vô địch World Cup kéo dài 24 năm của Selecao.