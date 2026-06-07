Lộ quá khứ của vợ mẫu tây Bùi Tiến Dũng

Loạt khoảnh khắc ngày nhỏ của vợ Tiến Dũng được hé lộ.

Mới đây, Dianka Zakhidova – bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh thời thơ ấu lên trang cá nhân. Những bức hình ngày bé của chân dài người Ukraine nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ đường nét gương mặt xinh xắn, cuốn hút không khác gì búp bê.

Ngay từ nhỏ, Dianka đã sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng cùng đôi mắt xanh biếc nổi bật. Sống mũi cao thanh tú và mái tóc nâu mềm mại của cô lúc bấy giờ được nhận xét là không có nhiều thay đổi so với diện mạo sắc sảo, quyến rũ ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, mẹ ruột của Dianka cũng từng tự hào chia sẻ khoảnh khắc con gái thời thiếu niên rạng rỡ bên cạnh em trai, minh chứng cho vẻ đẹp tự nhiên, "đẹp từ trong trứng nước" của nữ người mẫu.

Vợ Tiến Dũng ngày nhỏ

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, từng tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Kiev (Ukraine). Trước khi sang Việt Nam, cô là một người mẫu quốc tế chuyên nghiệp với chiều cao 1,73m, từng chinh chiến tại nhiều thị trường thời trang lớn như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ hay Singapore. Bản thân Dianka từng bộc bạch cô không có ý định định cư lâu dài tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi nhận ra gương mặt mang nét "baby" của mình rất phù hợp với thị hiếu tại đây, cùng với việc trúng "tiếng sét ái tình" với thủ môn Bùi Tiến Dũng, cô đã quyết định gắn bó.

Dianka hạnh phúc bên chồng con

Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2020 và chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới lãng mạn tại Vũng Tàu vào tháng 5/2022. Trải qua 4 năm gắn bó, tổ ấm của cặp trai tài gái sắc đã có thêm thành viên mới là cậu con trai đầu lòng Danil. Nhóc tì nhà Bùi Tiến Dũng hiện được bố mẹ giáo dục theo phương pháp đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Ukraine và tiếng Anh). Gần đây, cậu bé Danil cũng trở thành tâm điểm chú ý khi cùng bố tham gia chương trình thực tế Anh trai và cái đuôi nhỏ .

Về phía Bùi Tiến Dũng, thủ thành sinh năm 1997 hiện đang thuộc biên chế của CLB Đà Nẵng. Do không may gặp phải chấn thương đứt dây chằng chéo nghiêm trọng vào tháng 10/2025 và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, cựu thủ môn U23 Việt Nam hiện đang dành phần lớn thời gian tại Đà Nẵng để tập trung hồi phục, đồng thời chăm sóc vợ con và vun vén cho tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình.

Ảnh: FBNV