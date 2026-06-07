Lâu lắm rồi Quang Dương mới vô địch, ăn mừng phấn khích như đứa trẻ

Quang Dương và Harsh Mehta đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi nam tại Asia Open 2026 sau chiến thắng đầy kịch tính trước cặp đôi Lý Hoàng Nam và Nick Khamphi.

Quang Dương ăn mừng vô địch (Video: FPT Play)

Trận chung kết đôi nam chiều ngày 7/6, giữa hai cặp đấu hàng đầu đã diễn ra hấp dẫn đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Quang Dương và Harsh Mehta nhập cuộc tự tin, tận dụng tốt những cơ hội để giành chiến thắng 21-16 trong set mở màn.

Không dễ dàng chấp nhận thất bại, Lý Hoàng Nam và Nick Khamphi vùng lên mạnh mẽ ở set thứ hai. Với lối chơi chắc chắn cùng những pha xử lý hiệu quả trong thời điểm quyết định, bộ đôi này thắng lại 21-17, đưa trận đấu vào set ba quyết định.

Ở thời khắc quan trọng nhất, bản lĩnh của Quang Dương và Harsh Mehta đã lên tiếng. Hai tay vợt duy trì sự tập trung, thi đấu bền bỉ và liên tục tạo áp lực lên đối thủ. Chiến thắng 21-17 trong set cuối giúp Quang Dương và Harsh Mehta khép lại trận chung kết với tỷ số 2-1, chính thức bước lên ngôi vô địch.

Quang Dương và Mehta vô địch Asia Open 2026

Chung cuộc, Quang Dương - Harsh Mehta đánh bại Lý Hoàng Nam/Nick Khamphi với các tỷ số 21-16, 17-21 và 21-17. Danh hiệu đôi nam tại Michelob Ultra Asia Open Pickleball Tournament 2026 là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của Quang Dương và người đồng đội Harsh Mehta trong suốt giải đấu. Đây cũng là danh hiệu vô địch mà Quang Dương đã chờ đợi suốt nhiều tháng qua. Tay vợt nằm ăn mừng đầy phấn khích, ký tặng người hâm mộ. Thậm chí Quang Dương còn nằm luôn ra sân đấu ăn mừng.