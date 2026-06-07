World Cup sân cỏ chưa khai màn nhưng cuộc chiến túi hiệu sân bay của cầu thủ đã bắt đầu rồi!

World Cup 2026 còn chưa chính thức khai mạc, các đội tuyển vẫn đang lần lượt đặt chân đến Mexico, Mỹ và Canada. Nhưng nếu bạn nghĩ trận đấu đáng xem nhất chỉ diễn ra trên sân cỏ, bạn đang bỏ lỡ cuộc so kè hấp dẫn khác diễn ra ngay tại sân bay.

Túi xách. Các cầu thủ đang đến World Cup với những chiếc túi to hơn, đắt hơn và được chọn lọc kỹ hơn bất kỳ mùa giải nào trước đây. Ngày xưa, rời sân bay là cái túi du lịch nhỏ của câu lạc bộ phát. Giờ thì khác rồi.

Eberechi Eze (Anh) - Burberry Holdall kẻ caro, 88 triệu đồng, to bằng nửa người

Eberechi Eze khởi hành từ sân bay Luton với một chiếc túi du lịch Burberry kẻ caro lớn cỡ thân mình, giá khoảng 88 triệu đồng. Không có gì bất ngờ với cầu thủ người Greenwich này, vì anh đang là đại sứ thương hiệu của chính Burberry. Mặc đi mang lại, tự nhiên như hít thở.

David Alaba (Áo) - Hermès Birkin HAC 50 giá 1,3 tỷ đồng, phiên bản hiếm mà phải xếp hàng nhiều năm mới mua được

Khi bạn là David Alaba, đội trưởng của tuyển Áo, xuất hiện tại sân bay với cái gì đó bình thường là không được phép. Anh chọn chiếc Hermès Birkin HAC 50 màu đen da trơn, phiên bản Multi-Pocket khá hiếm của dòng túi mà người ta phải xếp hàng nhiều năm mới mua được. Giá thị trường: khoảng 1,3 tỷ đồng.

Lamine Yamal (Tây Ban Nha) - Chanel Shopping Bag 237 triệu đồng

Lamine Yamal, 18 tuổi, đang gây áp lực cho các hậu vệ cánh đối thủ trên sân và đang gây áp lực cho Chanel phải làm menswear đúng nghĩa ngoài đời. Anh xách chiếc Chanel Shopping Bag màu đen giá khoảng 237 triệu đồng, phối cùng áo khoác cùng chất liệu. Khi túi và áo khoác từ cùng một collection, đó không còn là phụ kiện nữa mà là outfit.

Erling Haaland (Na Uy) - Hermès Birkin "Endless Road" 1,15 tỷ đồng, chiếc túi nghệ thuật đắt ngang ô tô

Một chiếc túi hiếm cho một tài năng hiếm có. Haaland xuất hiện với chiếc Hermès HAC Birkin 50 "Endless Road", phiên bản lấy cảm hứng từ tranh của nghệ sĩ David Hockney, sặc sỡ đủ màu và tăng giá gấp ba lần trên thị trường thứ cấp. Phiên bản màu xanh đang được đấu giá ở mức khoảng 1,15 tỷ đồng. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League đang mang trên vai chiếc túi đắt ngang một chiếc ô tô.

Leon Goretzka (Đức) - Bottega Veneta Duffle 167 triệu đồng, đủ rộng để nhét cả cúp vào nếu mọi chuyện thuận lợi

Goretzka sẽ có màn đối đầu căng thẳng ở tuyến giữa khi Đức cần vượt qua vòng bảng sau hai kỳ World Cup bị loại sớm. Nhưng đến sân bay thì anh thoải mái với chiếc túi du lịch Bottega Veneta Intreccato khoảng 167 triệu đồng, đủ rộng để nhét cả cúp vào trong nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch.

Virgil van Dijk (Hà Lan) - Chanel Maxi 314 triệu đồng, trung vệ cao nhất danh sách và chiếc túi Chanel to nhất

Nếu Yamal chưa đủ để thuyết phục Chanel ra menswear thật sự thì đây: Virgil van Dijk, trung vệ cao 1m95, xách chiếc Chanel Maxi trị giá khoảng 314 triệu đồng (£10.000). Quai dài đủ để đeo thoải mái trên khung người của anh. Nếu cả Yamal lẫn Van Dijk cùng mặc Chanel mà hãng vẫn chưa làm menswear, thì có lẽ không có gì lay chuyển được họ.

Takefusa Kubo (Nhật Bản) - Bottega Veneta Hobo 41 triệu đồng, kiểu dáng ít ai chọn và chính vì vậy lại nổi bật nhất

Kubo, tiền vệ cánh của Real Sociedad và tuyển Nhật Bản, đặt chân đến Mexico với chiếc Bottega Veneta Hobo Intreccato, kiểu dáng ít phổ biến nhưng lại chính là điểm làm nó trở nên thú vị. Hàng secondhand trên các trang mua bán quốc tế đang rao giá khoảng 41 triệu đồng.

Neymar Jr. (Brazil) - Louis Vuitton vàng canary 190 triệu đồng kèm một con khủng long, không ai khác dám làm điều này

Không có chiếc túi nào phù hợp với Neymar hơn chiếc Louis Vuitton Keepall Bandoulière vàng canary giá khoảng 190 triệu đồng gắn thêm một con khủng long nhồi bông lủng lẳng phía ngoài. Phần khác biệt nhất trong danh sách này, và không ai khác có thể mang nó đi mà trông tự nhiên đến vậy.

Enzo Fernandez và Thiago Almada (Argentina) - Đôi bạn Louis Vuitton tổng 460 triệu đồng, hai phiên bản khác nhau nhưng cùng một đẳng cấp

Cặp tiền vệ của Argentina đến Kansas City với hai phiên bản khác nhau của dòng Louis Vuitton Bandoulière. Fernandez chọn Speedy P9, Almada chọn Keepall Monogram Miroir. Cộng lại hai chiếc túi, giá trên thị trường đấu giá vượt khoảng 460 triệu đồng. Kroos và Modric từng là đôi bạn thân thiết nhất trên sân. Fernandez và Almada đang xây dựng chứng chỉ tương tự, nhưng ở sân bay trước.

Kylian Mbappé (Pháp) - Dior Triangle Pouch 43 triệu đồng, chiếc túi nhỏ nhất danh sách nhưng vẫn đủ để lên trang nhất

Mbappé đi ngược chiều với tất cả: anh chọn chiếc Christian Dior Triangle Pouch nhỏ gọn giá khoảng 38 triệu đồng, nhỏ nhất trong danh sách này. Có vẻ như đây chỉ là túi phụ đựng đồ dùng cá nhân, và chiếc túi chính vẫn đang chờ khi anh đến nơi. Với Mbappé, ít cũng đã đủ để lên trang nhất.

Jules Koundé (Pháp) - Louis Vuitton Reporter Bag vintage 27 triệu đồng, thiết kế gốc dành cho nhà báo, dùng để đựng tất và nước điện giải

Koundé chọn chiếc Reporter Bag vintage giá khoảng 27 triệu đồng, ban đầu được thiết kế cho các nhà báo cần nhét máy ghi âm và laptop vào khoang hành lý xách tay. Koundé sẽ không đựng máy ghi âm. Có khả năng cao là tất và nước điện giải.

Ollie Watkins (Anh) Hermès Birkin HAC 50 gần 1,4 tỷ đồng, chiếc túi đắt nhất tuyển Anh mang đến World Cup

Chữ "50" trong tên túi Hermès Birkin HAC 50 là chiều dài đáy túi tính bằng centimeter. Watkins chọn phiên bản da màu be cát, rộng rãi và đủ chỗ cho mọi thứ anh cần trong nhiều tuần lưu trú. Giá: gần 1,4 tỷ đồng. Một trong những chiếc túi đắt nhất trong chuyến hành trình của tuyển Anh đến World Cup.

Ethan Nwaneri (Anh) - Louis Vuitton Keepall da nâu 144 triệu đồng, im lặng và tự tin khi người khác đang cố gây chú ý

Không phải ai cũng cần phải ồn ào. Nwaneri chọn phiên bản da nâu trơn của Louis Vuitton Keepall Bandoulière giá khoảng 104 triệu đồng, khi những người còn lại đang chọn đủ màu sắc và họa tiết. Bình thản và tự tin theo cách riêng của mình.

Maximilian Beier (Đức) - Goyard Boston 50 giá 108 triệu đồng, World Cup đầu tiên và anh đến không tay trắng

Beier đến World Cup lần đầu tiên và anh không đến với hai bàn tay trắng. Chiếc Goyard Boston 50 màu nâu socola với họa tiết chevron đặc trưng của thương hiệu, giá khoảng 108 triệu đồng, là lựa chọn cho người biết mình muốn gì ngay từ đầu.

World Cup 2026 khai mạc ngày 11/6. Ai sẽ ghi bàn nhiều nhất, ai sẽ vô địch, ai sẽ về nhà sớm hơn dự kiến: tất cả còn phải chờ. Nhưng cuộc chiến túi hiệu thì đã có người thắng rõ ràng rồi: Haaland với chiếc Birkin họa tiết David Hockney và chiếc túi khủng long của Neymar!