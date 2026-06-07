Biến căng World Cup 2026: 2.000 nhân viên doạ đình công tại SVĐ chỉ vài ngày trước khai mạc, yêu cầu không dùng AI thay thế người lao động

Chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, một trong những sân vận động quan trọng nhất của giải đấu bất ngờ rơi vào khủng hoảng.

World Cup 2026 chưa lăn bóng nhưng những rắc rối vẫn liên tiếp đã xuất hiện tại Mỹ. Theo truyền thông địa phương, tới 96% trong số khoảng 2.000 nhân viên đang làm việc tại SoFi Stadium - một trong những sân đấu trọng điểm của giải - đã bỏ phiếu ủng hộ phương án đình công nếu các yêu cầu về lương thưởng và quyền lợi không được đáp ứng.

Động thái này khiến giới chức bóng đá Mỹ không khỏi lo lắng bởi SoFi Stadium đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại World Cup năm nay. Sân vận động hiện đại nằm ở thành phố Inglewood, Los Angeles, có sức chứa hơn 70.000 khán giả và được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Đây là địa điểm đăng cai tới 8 trận đấu tại World Cup 2026, bao gồm hai trận vòng bảng của đội tuyển Mỹ và ba trận thuộc vòng knock-out, trong đó có một trận tứ kết.

Đáng chú ý, trận đấu giữa Mỹ và Paraguay vào ngày 12/6 sẽ là một trong những sự kiện lớn đầu tiên diễn ra tại đây.

Sân vận động Sofi ở Inglewood khánh thành vào năm 2020 (Ảnh: PA) Sân vận động Sofi ở Inglewood khánh thành vào năm 2020 (Ảnh: PA)

Mỹ có hai trận đấu World Cup tại SVĐ này (Ảnh: PA) Mỹ có hai trận đấu World Cup tại SVĐ này (Ảnh: PA)

Công đoàn UNITE HERE Local 11 - tổ chức đại diện cho lực lượng lao động tại sân - cho biết các nhân viên từ thu ngân, đầu bếp, nhân viên pha chế, phục vụ đồ ăn thức uống cho tới nhân viên hậu cần đều sẵn sàng ngừng làm việc nếu quá trình đàm phán với đơn vị vận hành sân là Legends Global tiếp tục bế tắc.

Theo phía công đoàn, nhiều vòng thương lượng đã diễn ra trong thời gian qua nhưng không đạt được kết quả khả quan. Họ cho rằng các đề xuất tăng lương hiện tại là chưa đủ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại Los Angeles ngày càng tăng cao.

Ngoài việc yêu cầu mức lương phản ánh đúng thực tế cuộc sống tại thành phố này, người lao động còn mong muốn được hưởng phụ cấp đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện quy mô lớn như World Cup. Bên cạnh đó, nghiệp đoàn cũng đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ nhà ở dành cho người lao động trong ngành dịch vụ khách sạn.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề thu nhập, phía công đoàn còn muốn hạn chế việc sử dụng lao động từ các nhà thầu phụ, phản đối việc áp dụng AI hoặc các hình thức tự động hóa tại sân nhằm bảo vệ việc làm của người lao động.

Một yêu cầu khác cũng gây chú ý là đề nghị FIFA cam kết không cho phép lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hoạt động tại các địa điểm tổ chức World Cup trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Cho đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những yêu cầu này.

Công nhân đình công khiến công tác tổ chức trận đấu World Cup tại đây bị đe doạ (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, nguy cơ đình công đang đặt FIFA trước bài toán không hề đơn giản. Nếu phải sử dụng lực lượng lao động thay thế vào phút chót, các nhân viên mới có thể chưa hoàn tất quy trình kiểm tra lý lịch và cấp phép bắt buộc theo tiêu chuẩn của FIFA. Điều này đồng nghĩa ban tổ chức sẽ phải xây dựng cơ chế xét duyệt khẩn cấp để tránh ảnh hưởng tới công tác vận hành sân đấu.

Dù vậy, phía Legends Global vẫn tỏ ra lạc quan. Người phát ngôn của đơn vị vận hành sân khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và hai bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận trong những ngày tới.

Đơn vị này cũng cho biết đã chuẩn bị sẵn phương án nhân sự dự phòng nhằm đảm bảo các trận đấu diễn ra bình thường và không gây gián đoạn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, khi World Cup 2026 chỉ còn đếm từng ngày tới giờ khai mạc, cuộc đối đầu giữa công đoàn và ban quản lý SoFi Stadium đang trở thành một trong những vấn đề nóng nhất bên ngoài sân cỏ.

Và nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, giải đấu lớn nhất hành tinh hoàn toàn có thể chứng kiến một cuộc khủng hoảng tổ chức ngay tại một trong những sân vận động biểu tượng của nước Mỹ.