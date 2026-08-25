Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận ĐT Việt Nam vs Thái Lan trên sân Mỹ Đình

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết ASEAN Championship 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ có mặt trên khán đài SVĐQG Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Sự hiện diện của những người đứng đầu FIFA là dấu ấn đặc biệt, góp phần khẳng định vị thế, sức hút và sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA và chủ tịch VFF (Ảnh: VFF)

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á. Tháng 12/2021, ông Infantino tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup, nhấn mạnh vai trò của bóng đá, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển bóng đá tại khu vực. FIFA khi đó cũng khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á.

Gần nhất, tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông cùng Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và Chủ tịch AFF theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Sự trở lại của Chủ tịch FIFA tại một trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan lần này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các giải đấu, các đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang không ngừng tiến bộ, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Đối với ĐT Việt Nam, trận đấu tại SVĐQG Mỹ Đình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải, qua đó tạo lợi thế trước trận đấu quyết định trên sân nhà.

Trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên SVĐQG Mỹ Đình.