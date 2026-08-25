"Cháy" vé chung kết lượt về ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik: "Có nhiều người hỏi tôi xin vé, chắc tôi phải tắt điện thoại thôi"

Sức nóng chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik phải tắt máy quá nhiều cuộc gọi xin vé.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala của Thái Lan ở trận lượt đi đã đẩy cơn sốt vé xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại SVĐ Mỹ Đình lên đỉnh điểm. Trực tiếp đối mặt với sức nóng này, HLV Kim Sang-sik rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi lượng người liên hệ xin vé tăng đột biến. Chia sẻ về áp lực ngoài sân cỏ, nhà cầm quân người Hàn Quốc dí dỏm:

“Cũng có nhiều người nhắn tin hỏi xin vé tôi, chắc tôi phải tắt điện thoại đi thôi".

HLV Kim sang-sik cũng bị xin vé vì trận đấu quá nóng (Ảnh: MD)

Không chỉ ban huấn luyện, các tuyển thủ cũng quay cuồng trong vòng xoáy tìm vé cho người thân. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của khán giả nhưng cũng thừa nhận sự khó khăn ở thời điểm hiện tại: “Tôi rất vui khi người hâm mộ dành tình cảm, vé bây giờ rất khó mua. Tôi rất mong ngày mai sân Mỹ Đình được phủ kín, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình mang về niềm vui cho người hâm mộ.” Do nhu cầu quá lớn, một số cầu thủ ở xa Hà Nội thậm chí đã chủ động nhường lại tiêu chuẩn vé của mình cho các đồng đội khác.

Tình trạng khan hiếm vé từ kênh chính thức khiến thị trường “chợ đen” hoạt động vô cùng sôi động. Theo niêm yết từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), vé xem trận đấu có 4 mệnh giá gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng. Dù vậy, các phe vé hiện rao bán với mức giá tăng gấp đôi. Một cặp vé mệnh giá gốc 3 triệu đồng đang được chào bán ở mức 6-7 triệu đồng, trong khi các hạng vé còn lại cũng dao động từ 2 đến 5 triệu đồng/cặp.

Bỏ qua những áp lực ngoài sân cỏ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đều thể hiện sự tập trung cao độ cho trận chiến quyết định. Đánh giá về lợi thế ở lượt đi, Đình Bắc khẳng định đôi chân của toàn đội vẫn đang giữ ở trên mặt đất. Anh cùng đồng đội Xuân Son - những người đang cùng có 5 bàn thắng đều không đặt nặng thành tích cá nhân, mà hướng tới mục tiêu tối thượng là cống hiến hết mình để giữ lại cúp vô địch trên sân nhà Mỹ Đình.