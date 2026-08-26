Doãn Hải My khoe visual xinh đẹp chuẩn "bạch nguyệt quang" làng bóng đá, đưa con tới "tiếp sức" Văn Hậu trước chung kết Việt Nam - Thái Lan

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Doãn Hải My đưa con trai đến khách sạn thăm Đoàn Văn Hậu, đồng thời liên tục chia sẻ những khoảnh khắc của ông xã để tiếp thêm tinh thần cho anh.

Trước trận cầu quyết định ngôi vương ASEAN Cup 2026, nàng WAG Doãn Hải My tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý với màn "tiếp lửa" dành cho ông xã Đoàn Văn Hậu. Người đẹp đưa con trai đến khách sạn nơi Văn Hậu cùng ĐT Việt Nam đóng quân, tranh thủ dành thời gian bên chồng trước giờ bước vào trận đấu quan trọng.

Trong hình ảnh được chính chủ chia sẻ, Văn Hậu xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, khoác áo đỏ của đội tuyển và vui vẻ cõng con trai trên vai. Bé Lúa phấn khích giơ cao hai tay, tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp trước khi ông bố bước vào một trong những trận đấu được chờ đợi nhất giải đấu.

Văn Hậu được vợ con tới thăm, tiếp sức trước chung kết Việt Nam vs Thái Lan (Ảnh: Doãn Hải My)

Ở một khung hình khác, Doãn Hải My gây chú ý với visual ngọt ngào, nữ tính khi chia sẻ về hành trang chuẩn bị ra SVĐ Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam và Văn Hậu. Cô diện áo đấu màu đỏ, để tóc đen dài xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Không cần ăn diện cầu kỳ, bà xã Văn Hậu vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú.

Đáng chú ý, Doãn Hải My còn dành cho ông xã cách gọi đầy tình cảm - "anh nhà". Bên cạnh khoảnh khắc đến tận khách sạn thăm chồng, cô cũng chia sẻ những hình ảnh Văn Hậu thi đấu trên sân, như một cách thể hiện sự ủng hộ và đồng hành cùng anh trước trận chung kết.

Đây không phải lần đầu Doãn Hải My xuất hiện bên Văn Hậu trước những cột mốc quan trọng. Trong hành trình trở lại sân cỏ sau thời gian dài điều trị chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 từng nhận được sự đồng hành của bà xã. Sau hơn hai năm xa đội tuyển, Văn Hậu đã trở lại và góp mặt trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam.

Trước đó, Hải My cũng nhiều lần đưa con trai tới khách sạn nơi đội tuyển đóng quân để gặp Văn Hậu trước các trận đấu. Hình ảnh gia đình nhỏ quây quần bên nhau từng nhận được nhiều sự chú ý, cho thấy cô luôn cố gắng trở thành hậu phương tinh thần của ông xã mỗi khi anh tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Doãn Hải My luôn đồng hành cùng Văn Hậu trong sự nghiệp quần đùi áo số (Ảnh: Doan Hai My)

Cô nàng không ngại mưa gió ra sân cổ vũ cho chồng (Ảnh: IGNV)

Lần này, sự động viên ấy càng đặc biệt khi Văn Hậu và các đồng đội chỉ còn cách chức vô địch ASEAN Cup 2026 một trận đấu. Ở trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Rajamangala ngày 22/8, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan nhờ các pha lập công của Hai Long và Quang Hải. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế rất lớn trước màn tái đấu trên sân nhà.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu quyết định đội bóng lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Việt Nam chỉ cần bảo vệ thành công lợi thế hai bàn có được ở lượt đi để hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch.