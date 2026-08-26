Clip bên trong căn biệt thự 4 triệu Euro, hé lộ chuyện hẹn hò của sao Man City

Mối quan hệ giữa Ruben Dias và bạn gái người mẫu lộ diện từ những video đời thường.

Mối quan hệ tình cảm mới của Rúben Dias vừa chính thức được hé lộ khi nữ người mẫu Valentina Best (thường gọi là Vally) đăng tải loạt video quay trực tiếp từ phòng ngủ của trung vệ thuộc biên chế Manchester City.

Ngôi sao Bồ Đào Nha đã mời người đẹp 28 tuổi gốc Đức về qua đêm tại căn biệt thự trị giá 4 triệu euro ở Alderley Edge, Cheshire. Đáng chú ý, đây chính là tổ ấm mà anh từng chung sống với bạn gái cũ Maya Jama - nữ MC nổi tiếng của chương trình Love Island cho đến khi hai người chính thức đường ai nấy đi vào tháng 4 vừa qua.

Rúben Dias lộ chuyện hẹn hò với nữ người mẫu Valentina Best (Ảnh: IGNV - Getty)

Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự bất thường khi đối chiếu nội thất phòng ngủ trong video của Vally với những góc máy Maya Jama từng chia sẻ trước đó. Không dừng lại ở đó, hình ảnh căn bếp, phòng tập gym cùng con đường phía trước ngôi nhà 4 phòng ngủ cũng hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu hình ảnh từ chương trình bốc thăm từ thiện Omaze - đơn vị từng trao căn biệt thự này cho người trúng thưởng trước khi được Dias và Maya mua lại vào dịp Giáng sinh năm ngoái. "Manh mối" cuối cùng giúp cộng đồng mạng khẳng định nghi vấn là bức ảnh Vally check-in tại một quán Costa Coffee ngay sát khu vực Alderley Edge.

Rúben Dias và Vally từng vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2024. Chân dài người Đức hiện sở hữu tài khoản cá nhân với hơn 170.000 người theo dõi và thường xuyên đăng tải hình ảnh vi vu khắp thế giới.

Trước đó, trang The Sun là đơn vị đầu tiên xác nhận vụ chia tay giữa Dias và MC Maya Jama. Nguồn tin thân cận tiết lộ cả hai đã "đến ngã rẽ" khi đối mặt với lịch trình làm việc dày đặc trong mùa hè. Trung vệ 29 tuổi phải tập trung cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup, trong khi Maya lại vướng bận các dự án quay phim liên tục. Chỉ mới tháng trước, khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Esquire Bồ Đào Nha, Dias vẫn úp mở rằng anh vẫn luôn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc "như bất kỳ ai khác".