Pep Guardiola nói 1 câu trong phòng thay đồ của Man City khiến tất cả đau lòng

Màn bộc bạch cay đắng và trút giận cuồng nhiệt của Pep Guardiola trong phòng thay đồ Man City

Trong một đoạn phim gây chấn động trích từ bộ phim tài liệu mới A Beautiful Obsession sắp phát sóng trên Amazon Prime Video, HLV Pep Guardiola đã trực tiếp tiết lộ với các học trò về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình bằng một bài phát biểu đầy giận dữ và cảm xúc.

Trở về phòng thay đồ sau thất bại cay đắng tại Champions League trước Juventus, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trút bỏ mọi sự kiềm chế trước các ngôi sao Manchester City. Với giọng điệu trần trụi, ông bộc bạch:

"Mấy đứa - tôi muốn thú nhận một điều. Tôi đã đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất trên hành tinh của các cậu rồi. Đó là vợ tôi - vợ cũ của tôi. Tôi yêu cô ấy đến mức không thể tin nổi, nhưng chúng tôi đã mất đi ngọn lửa đam mê. Vì nhiều lý do, chúng tôi không còn ngọn lửa đó nữa".

Pep trút giận trong phòng thay đồ của Man City (Ảnh: Man City)

Không dừng lại ở chuyện cá nhân, Pep lập tức liên hệ nỗi đau của mình với thái độ thi đấu của các học trò: "Tôi yêu cô ấy vô cùng, cô ấy cũng yêu tôi, nhưng chúng tôi đã mất đi nhiệt huyết. Và đó cũng chính là cách các cậu đang chơi bóng. Các cậu ra sân vì một điều gì đó bên trong mình, nhưng đam mê đâu rồi? Trong cuộc sống, dù làm bất cứ điều gì, hãy làm nó với niềm đam mê. Tôi không cần những cầu thủ giỏi, tôi cần những cầu thủ có nhiệt huyết".

Pep ly hôn với vợ (Ảnh: Getty)

Bộ phim tài liệu gồm 4 tập ghi lại toàn bộ nỗi đau tan vỡ giữa Pep và Cristina Serra vào tháng 12/2024, sau một thập kỷ kết hôn và hơn 30 năm gắn bó. Thời điểm đó, truyền thông từng dấy lên nhiều lo ngại khi thấy ông xuất hiện trong các buổi phỏng vấn với những vết cào cấu do căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt.

Những rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người vốn bắt đầu từ năm 2019, khi Cristina quyết định trở về Barcelona để phát triển sự nghiệp thời trang, để Pep ở lại một mình trong căn hộ trung tâm Manchester. Sự thất vọng của cô được cho là đỉnh điểm khi Pep nuốt lời về kế hoạch chia tay đội bóng nước Anh để tiếp tục gia hạn hợp đồng vào tháng 11/2024.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau trận thua 0-2 của Man City trước Bayer Leverkusen ngay trên sân nhà vào tháng 11/2025. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân 55 tuổi một lần nữa bùng nổ trong phòng thay đồ: "Tôi hy sinh cuộc sống, chịu đựng cuộc ly hôn, sống xa gia đình, tất cả là vì các cậu. Và các cậu trả lại cho tôi cái gì? Màn trình diễn chết dệt vừa rồi ư? Thật là một sự xấu hổ. Các cậu biết điều gì sắp xảy ra rồi đấy, các cậu sẽ sớm có một HLV mới".

Tuy nhiên, phía sau những lời mắng chửi thậm tệ là một góc khuất con người đầy tổn thương. Manuel Estiarte, Giám đốc Bộc lộ Hoạt động Đội một và là bạn thân của Pep, chia sẻ trong bộ phim rằng ông đã phải giải thích với các cầu thủ: "Làm ơn hãy hiểu cho ông ấy. Các cậu không chỉ đang làm việc với một HLV bốc đồng hay dữ dội, mà đang thấy một con người bằng xương bằng thịt đang trải qua cuộc ly hôn. Điều đó là cần thiết để đội bóng nhìn nhận Pep như một con người bình thường, chứ không chỉ là một chiến lược gia".

Dù cuộc chia tay diễn ra đầy tiếc nuối, nhà báo Tây Ban Nha Lorena Vazquez tiết lộ cả hai vẫn để ngỏ khả năng hòa giải khi Pep giải nghệ và trở về Barcelona. Bản thân vị HLV trưởng cũng ngậm ngùi thừa nhận trong buổi phỏng vấn riêng ở cuối đoạn phim: "Gần đây cuộc sống của tôi có quá nhiều biến động. Tôi đã ly hôn và cần thời gian để cân bằng lại". Khi được hỏi liệu ông có đang hạnh phúc, Pep chỉ nhẹ nhàng đáp: "Trong công việc thì có".