Lý do đáng yêu khiến Ronaldo và Georgina chọn làm đám cưới vào ngày 11/8

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez cuối cùng đã chính thức trở thành vợ chồng sau một thập kỷ đồng hành. Đáng chú ý, ngày 11/8 được lựa chọn không phải ngẫu nhiên mà gắn với một cột mốc đặc biệt trong chuyện tình của cặp đôi.

Sau 10 năm bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã chính thức bước sang một chương mới của chuyện tình lâu năm. Theo Vogue, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 11/8 tại Cascais, Bồ Đào Nha. Đám cưới được giữ kín và diễn ra trong không gian riêng tư, với sự góp mặt của những người thân thiết nhất.

Điều khiến nhiều người chú ý là ngày 11/8 mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo và Georgina. Đây chính là thời điểm đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi họ lần đầu gặp nhau. Và cũng đúng ngày này một năm trước, Ronaldo cầu hôn Georgina bằng chiếc nhẫn kim cương giá 5 triệu USD gây chấn động truyền thông.

Ronaldo và Georgina làm đám cưới vào ngày 11/8 (Ảnh: Vogue)

Ngày cưới cũng là kỉ niệm 10 năm cặp đôi quen biết nhau (Ảnh: IGNV)

Từ một cửa hàng Gucci đến cuộc hôn nhân sau 10 năm

Ronaldo và Georgina lần đầu chạm mặt tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi ấy đang làm việc. Thời điểm đó, Ronaldo còn là ngôi sao của Real Madrid. Cuộc gặp tưởng chừng tình cờ ấy lại trở thành bước ngoặt trong cuộc đời cả hai.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi có với nhau hai con gái và cùng chăm sóc một gia đình gồm 5 người con. Ronaldo từng cầu hôn Georgina vào năm 2025, trước khi cả hai chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 8 năm nay. Thay vì một đám cưới xa hoa với hàng trăm khách mời, Ronaldo và Georgina lựa chọn một buổi lễ dân sự kín đáo và thân mật tại chính phòng khách của họ ở Cascais. Không gian nhỏ nhưng chứa đựng những người quan trọng nhất đối với cặp đôi.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

5 người con chứng kiến bố mẹ thành đôi

Cristiano Jr. (16 tuổi) cùng cặp song sinh Eva Maria và Mateo (9 tuổi) đều có mặt trong ngày trọng đại của bố. Hai cô con gái Alana Martina (8 tuổi) và Bella Esmeralda (4 tuổi) cũng tham dự. Trong đó, Alana và Bella là hai người con của Ronaldo và Georgina.

Gia đình nhỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha vì thế gần như có mặt đầy đủ trong khoảnh khắc đặc biệt, khi Ronaldo và Georgina chính thức gọi nhau là vợ chồng. Ngoài các con, hôn lễ còn có chị gái Georgina - Ivana, người bạn lâu năm của Ronaldo là Miguel Paixao và một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha Jose Rodriguez Sangil cùng Monica Goncalez Martinez. Đây được cho là những người duy nhất đảm nhận vai trò nhân chứng trong buổi lễ.

Ảnh: Vogue

Mẹ và các anh chị em Ronaldo vắng mặt

Một chi tiết đáng chú ý là mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro - cùng ba anh chị em Hugo, Elma và Katia không xuất hiện trong hôn lễ. Dù vậy, Ronaldo và Georgina vẫn có được một ngày trọng đại đúng với mong muốn: riêng tư, ấm cúng và chỉ có những người thân thiết nhất bên cạnh.

Đám cưới cũng diễn ra đúng thời điểm Ronaldo bắt đầu hướng tới chương cuối của sự nghiệp. Sau 24 năm thi đấu chuyên nghiệp, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha xác nhận mùa giải sắp tới nhiều khả năng sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Ronaldo cũng tiết lộ rằng cuộc sống sau khi giải nghệ đã được anh "lên kế hoạch đầy đủ". Từ cuộc gặp tình cờ tại một cửa hàng Gucci ở Madrid đến lễ cưới sau đúng một thập kỷ, chuyện tình Ronaldo - Georgina cuối cùng đã có một cái kết đặc biệt. Và việc lựa chọn ngày 11/8 - đúng mốc 10 năm quen nhau - càng khiến hôn lễ của họ trở nên ý nghĩa hơn.