Ronaldo gây sốc khi tuyên bố kế hoạch giải nghệ, chỉ vài ngày sau lễ cưới bí mật với Georgina

Ronaldo bất ngờ xác nhận mùa giải hiện tại nhiều khả năng sẽ là mùa cuối cùng trong sự nghiệp. Ở tuổi 41, siêu sao Bồ Đào Nha bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau bóng đá, khẳng định mọi thứ gần như đã được anh lên kế hoạch từ trước.

Sau đám cưới kín đáo với Georgina Rodríguez, Ronaldo nhanh chóng trở lại Saudi Arabia để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Al-Nassr. Nhưng giữa thời điểm đang đứng trước một chương mới của cuộc đời, CR7 cũng lần đầu nói khá rõ về khả năng chia tay bóng đá.

"Đây có lẽ là năm cuối cùng của tôi"

Trong cuộc trò chuyện với Vogue trước ngày cưới, Ronaldo thẳng thắn chia sẻ: "Đây có lẽ là năm cuối cùng của tôi với bóng đá và tôi muốn để lại một di sản thật đặc biệt".

Phát biểu này lập tức gây chú ý bởi Ronaldo chưa từng đưa ra một mốc thời gian cụ thể đến vậy cho ngày anh giải nghệ. Ở tuổi 41, CR7 vẫn đang tiếp tục thi đấu tại Saudi Arabia và chưa cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, việc anh thừa nhận mùa giải hiện tại có thể là mùa cuối cùng cho thấy ngày người hâm mộ phải nói lời chia tay với siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ đã đến rất gần.

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ giải nghệ sau mùa giải này (Nguồn: Getty) Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ giải nghệ sau mùa giải này (Nguồn: Getty)

Ronaldo cũng khẳng định anh không hề lo lắng về cuộc sống sau khi rời sân cỏ. "Tôi đã vạch sẵn mọi thứ cho tương lai. Tôi có rất nhiều thứ để khiến mình bận rộn đến mức nếu chỉ nói một điều thì rất khó".

Theo Ronaldo, bóng đá đã chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời anh nên việc giải nghệ chắc chắn sẽ tạo ra một khoảng trống. Vì vậy, anh muốn tìm nhiều cách khác nhau để tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ tập trung vào một công việc.

"Tôi muốn vui vẻ hơn, đi du lịch nhiều hơn, xem và chơi padel, đồng thời tiếp tục tận hưởng những gì tôi đã kiếm được - những gì chúng tôi đã kiếm được", Ronaldo chia sẻ.

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Còn 24 bàn để chạm mốc 1.000 bàn thắng

Nếu đây thực sự là mùa giải cuối cùng, Ronaldo vẫn còn một mục tiêu khổng lồ để hoàn thành trước khi khép lại sự nghiệp: 1.000 bàn thắng. CR7 hiện có 976 pha lập công trong sự nghiệp, gồm 830 bàn ở cấp CLB và 146 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Anh chỉ còn thiếu 24 bàn để chạm cột mốc 1.000 bàn thắng - con số có thể trở thành dấu son cuối cùng trong sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Từ Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus cho tới Al-Nassr, Ronaldo đã trải qua hơn hai thập kỷ ở đỉnh cao.

Tại Manchester United, anh giành 3 Premier League, FA Cup, 2 League Cup và Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson. Sau Quả bóng Vàng đầu tiên vào năm 2008, Ronaldo chuyển sang Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới 80 triệu bảng.

Chín năm tại Bernabeu trở thành một trong những chương huy hoàng nhất sự nghiệp CR7. Anh ghi tới 450 bàn sau 438 trận, giành 2 LaLiga, 2 Copa del Rey và 4 Champions League. Sau 3 mùa giải khoác áo Juventus, Ronaldo trở lại Manchester United vào năm 2021 trước khi chuyển tới Al-Nassr vào cuối năm 2022.

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Vừa cưới Georgina, Ronaldo đã trở lại sân tập

Đáng chú ý, thông tin về kế hoạch giải nghệ xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Ronaldo chính thức kết hôn với Georgina Rodríguez. Cặp đôi tổ chức hôn lễ kín đáo tại Bồ Đào Nha vào ngày 11/8, đúng dịp kỷ niệm 10 năm kể từ lần đầu gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid.

Không lâu sau đám cưới, Ronaldo đã trở lại Riyadh để hội quân cùng Al-Nassr. Anh thậm chí xuất hiện trên sân tập với chiếc nhẫn cưới trên tay và nhận lời chúc mừng từ HLV mới Ange Postecoglou. Cuối tuần qua, Ronaldo cùng gia đình ngồi trên khán đài theo dõi Al-Nassr đánh bại Al-Fateh 3-0.

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Ở tuổi 41, CR7 đang đứng trước hai cột mốc đặc biệt: một bên là cuộc sống gia đình với Georgina sau một thập kỷ đồng hành, bên kia là những trận đấu cuối cùng của sự nghiệp. Ronaldo từng dành 25 năm cho bóng đá với vô số danh hiệu, kỷ lục và cả những hy sinh mà anh thừa nhận là rất lớn. Giờ đây, khi chỉ còn 24 bàn nữa để chạm mốc 1.000 bàn thắng, người hâm mộ có lẽ đang đứng trước những tháng cuối cùng được chứng kiến Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp.

Nếu CR7 thực sự dừng lại sau mùa giải này, 1.000 bàn thắng sẽ là món quà cuối cùng anh muốn dành cho sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ.