Ronaldo khoe body cuồn cuộn tuổi 41, đeo nhẫn cưới đến sân bóng, biểu cảm cực đáng yêu khi được đồng đội chúc phúc

Ronaldo vừa hội quân trở lại tại câu lạc bộ Al-Nassr với một diện mạo hoàn toàn mới đầy ấn tượng.

Sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup vào đầu tháng 7, chủ nhân 5 Quả bóng vàng đã dành trọn vẹn khoảng thời gian nghỉ hè để thư giãn và chăm sóc gia đình. Kỳ nghỉ hè năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi siêu sao 41 tuổi chính thức "về chung một nhà" với người bạn đời lâu năm Georgina Rodriguez. Cặp đôi đã công bố đám cưới riêng tư, ấm cúng thông qua bài đăng chung trên mạng xã hội Instagram vào đầu tuần này, đánh dấu chặng đường 10 năm gắn bó bên nhau.

Ngay sau sự kiện trọng đại của cuộc đời, CR7 đã trở lại câu lạc bộ ở Saudi Arabia. Trên trang cá nhân, Ronaldo đăng tải hình ảnh xuất hiện trở lại trên sân cỏ. Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn lại nằm ở mái tóc vuốt gel được nhuộm phá cách. Ronaldo ở tuổi 41 vẫn khoe body chắc khoẻ trong bộ trang phục đá bóng. Ống kính còn chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên tay của anh. Đặc biệt, Ronaldo cười tít đáng yêu khi được cả đội vỗ tay chúc phúc và chào đón anh trở lại câu lạc bộ.

Biểu cảm đáng yêu của Ronaldo khi được đồng đội vỗ tay (Ảnh:Al-Nassr)

Ronaldo khoe body chắc khoẻ tuổi 41 (Ảnh: IGNV)

Diện mạo mới của Ronaldo (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội lập tức bùng nổ trước màn lột xác của Ronaldo. Người hâm mộ vui vẻ cho rằng "Ronaldo lấy vợ xong nhìn cái là khác liền!"; "Trông tươi tắn và phong độ lắm, GOAT của tôi". Ở tuổi 41, CR7 bước vào mùa giải mới cùng Al-Nassr với quyết tâm cao độ. Hạnh phúc bên gia đình, vợ và các con cùng tinh thần thăng hoa sẽ là nguồn động lực lớn để tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục bùng nổ và chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.