Vợ chồng David Beckham và Victoria hạnh phúc cùng ngắm nhật thực trên du thuyền hơn 560 tỷ đồng

Gia đình Beckham ngắm nhật thực cực chill.

Cựu danh thủ bóng đá David Beckham và vợ - nhà thiết kế thời trang Victoria có vị trí tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực đặc biệt hôm 12/8. Cặp đôi mới đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đeo kính chuyên dụng ngắm nhật thực từ boong chiếc du thuyền hạng sang trị giá hơn 560 tỷ đồng, trong hành trình rong ruổi khắp Địa Trung Hải suốt mùa hè.

Trong lúc nhật thực diễn ra, vợ chồng David và Victoria cùng ước những điều mình mong muốn”, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia rằng không nên “manifest” hay thực hiện những lời ước trong thời điểm nhật thực. Bởi họ cho rằng nguồn năng lượng khó đoán trong giai đoạn này có thể khiến những điều mong muốn đi theo hướng ngoài dự tính.

Vợ chồng David Beckham cùng nhau ngắm nhật thực trên du thuyền sang trọng (Ảnh: IGNV)

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Tiến sĩ Michael Lennox, một nhà chiêm tinh, chuyên gia giải mã giấc mơ và nhà tâm lý học, cho rằng điều duy nhất mọi người không nên làm trong thời gian nhật thực là cố gắng “manifest” tương lai. Ông ví hành động này giống như “bắn một mũi tên bằng cung giữa một cơn bão”, bởi sức gió có thể khiến mũi tên không đi tới nơi bạn mong muốn. Theo ông, khi ánh sáng bị che khuất thì khả năng “manifest” cũng bị ảnh hưởng.

Bất chấp những cảnh báo này, David và Victoria dường như vẫn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiếm có. David còn tự hào chia sẻ những bức ảnh do chính anh chụp lại cảnh mặt trăng từ từ che phủ mặt trời. Cậu con trai thứ hai của David và Victoria, Romeo, cũng nhanh chóng chia sẻ niềm thích thú với hiện tượng thiên văn này. Sau khi ngắm nhật thực, Romeo còn chuẩn bị theo dõi đội bóng yêu thích Arsenal thi đấu giao hữu với Como. Đăng ảnh selfie, Romeo viết: “Nhật thực, rồi Arsenal thi đấu... không gì tuyệt hơn”.

Gia đình Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Địa Trung Hải trên chiếc du thuyền Seven trị giá hơn 560 tỷ đồng. David và Victoria mua chiếc du thuyền dài khoảng 40 m này vào năm 2022. Du thuyền có 5 phòng ngủ, đủ chỗ cho 10 người cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền còn sở hữu bồn tắm spa trên boong phía trên, gara rộng khoảng 20 m, nhiều thiết bị vui chơi dưới nước và một mô tô nước để phục vụ các thành viên trong gia đình.

Romeo Beckham tận hưởng niềm vui ngắm nhật thực và xem bóng đá (Ảnh: IGNV)

Tên gọi Seven được đặt theo số áo bóng đá huyền thoại của David khi còn thi đấu, đồng thời cũng là tên đệm của cô con gái Harper. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè này không có đầy đủ các thành viên nhà Beckham. Cậu út Cruz hiện đang vắng mặt vì bận cùng ban nhạc The Breakers lưu diễn khắp Bắc Mỹ.

Trong khi đó, David và Victoria từng suýt chạm mặt cậu con trai đang rạn nứt quan hệ với gia đình - Brooklyn Beckham. Khi ấy, cậu cả đang cùng vợ Nicola Peltz đi nghỉ ngay gần đó ở Nice hồi đầu tháng 8. Brooklyn và Nicola đã nghỉ dưỡng cùng Elton John trên du thuyền của nam ca sĩ, chỉ cách nơi gia đình Beckham lưu trú một quãng không xa.

Trước khi tới miền Nam nước Pháp, David và Victoria từng ở Mỹ cùng Romeo, Kim Turnbull (bạn gái của Romeo), Harper, Cruz và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel để theo dõi World Cup. Dù Brooklyn cũng sống tại California, anh chọn ở nhà xem tivi, tránh gặp mặt gia đình. Mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham bắt đầu căng thẳng nghiêm trọng từ cuối năm ngoái. Không lâu trước Giáng sinh, Brooklyn đã chặn bố mẹ trên Instagram. Sau đó, luật sư của anh gửi yêu cầu tới phía Beckham, đề nghị mọi liên lạc được thực hiện thông qua đại diện pháp lý.

Đến tháng 1, Brooklyn tung ra một tuyên bố dài 6 trang với những lời lẽ gay gắt, chính thức xác nhận việc cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau nhiều tháng xuất hiện tin đồn về rạn nứt, Brooklyn khẳng định anh không còn là một phần của “Brand Beckham”, đồng thời cho rằng bố mẹ và các anh chị em của mình đang thể hiện một hình ảnh “diễn xuất” trước công chúng.