David Beckham sẽ đưa Neymar về chơi bóng cùng Messi, tạo nên màn tái hợp của bộ 3 huyền thoại từng oanh tạc châu Âu?

Nếu Neymar gia nhập Inter Miami, nơi Messi và Suarez đã hội ngộ, David Beckham sẽ tái hiện hàng công từng khuynh đảo châu Âu của Barcelona.

Một trong những bộ ba tấn công nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá có thể chuẩn bị trở lại, nếu Neymar thực sự chọn Inter Miami làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Theo The Sun, cựu tuyển thủ Brazil Felipe Melo tiết lộ ông được một người bạn cung cấp thông tin rằng Neymar sẽ chuyển tới Miami của David Beckham sau khi hợp đồng với Santos hết hạn vào cuối năm 2026.

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“Anh ấy nói Neymar sẽ tới Miami. Bắt đầu từ tháng 1, Neymar sẽ đến Miami”, Melo chia sẻ trong một video trên YouTube, đồng thời cho biết bản thân sẽ là người đầu tiên công bố thông tin nếu thương vụ thực sự xảy ra.

Lời tiết lộ này lập tức khiến tương lai của Neymar được chú ý trở lại. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo 34 tuổi với Santos sẽ đáo hạn vào 31/12/2026. Trước đó, Neymar từng được liên hệ với Galatasaray, nhưng khả năng chuyển sang MLS để tái ngộ những người đồng đội cũ đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

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Nếu gia nhập Inter Miami, Neymar sẽ gặp lại Lionel Messi và Luis Suarez - hai cái tên từng cùng anh tạo nên bộ ba MSN huyền thoại tại Barcelona.

Từ năm 2014 đến 2017, Messi - Suarez - Neymar biến hàng công Barcelona thành nỗi ám ảnh của hàng loạt đối thủ. Ba ngôi sao sở hữu những phẩm chất khác nhau nhưng bổ trợ hoàn hảo cho nhau: Messi thiên về khả năng sáng tạo và tạo đột biến, Neymar mang đến kỹ thuật cùng sự ngẫu hứng, còn Suarez là một trong những trung phong sắc bén nhất thế hệ của mình.

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Chỉ riêng mùa giải đầu tiên sát cánh dưới thời HLV Luis Enrique, họ đã cùng Barcelona giành cú ăn ba và ghi tới 122 bàn trên mọi đấu trường. Messi đóng góp 58 bàn, Neymar có 39 bàn còn Suarez ghi 25 bàn. Trong khoảng thời gian khoác áo Barcelona cùng nhau, bộ ba này giành tổng cộng 9 danh hiệu, nổi bật là Champions League, 2 chức vô địch La Liga và FIFA Club World Cup.

Gần một thập kỷ sau ngày MSN tan rã, một phần của bộ ba đã bất ngờ hội ngộ tại Mỹ. Messi đang khoác áo Inter Miami, Suarez cũng sát cánh cùng người bạn thân tại Florida. Không chỉ vậy, Inter Miami từng đưa về hai cựu đồng đội khác của họ tại Barcelona là Sergio Busquets và Jordi Alba, tạo nên một tập thể đậm dấu ấn của thế hệ vàng Barcelona.

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Nếu Neymar xuất hiện, bức tranh ấy sẽ gần như hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khả năng được nhắc đến, chưa phải một thương vụ đã được xác nhận. Hiện Neymar và Inter Miami chưa đạt thỏa thuận nào.

Tuổi tác và tiền sử chấn thương cũng là dấu hỏi lớn. Những năm gần đây, Neymar thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì các vấn đề thể chất, khiến anh không còn duy trì được tần suất ra sân ổn định như thời đỉnh cao.

Dẫu vậy, sức hút của Neymar vẫn là điều khó phủ nhận. Nếu thực sự đến Miami, anh không chỉ mang theo giá trị chuyên môn mà còn có thể tạo ra cú hích rất lớn về hình ảnh, thương mại và sức hút đối với MLS.

Với Messi và Suarez đã ở Miami, Neymar sẽ không cần bắt đầu lại từ con số 0. Anh có thể tìm thấy hai người đồng đội từng hiểu mình nhất trên sân cỏ và, quan trọng hơn, có cơ hội viết tiếp câu chuyện của MSN sau gần 10 năm.

Nếu Beckham thành công trong việc đưa Neymar về Inter Miami, bóng đá thế giới có thể chứng kiến một màn tái hợp tưởng như chỉ tồn tại trong những đoạn video hoài niệm: Messi - Neymar - Suarez một lần nữa đứng chung chiến tuyến, lần này dưới ánh nắng Florida.