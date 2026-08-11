Rò rỉ báo cáo mật World Cup: Xe buýt tuyển Anh bị nghi gài bom trước đại chiến Argentina!

Những thông tin được hé lộ sau World Cup 2026.

Một báo cáo an ninh mật vừa bị rò rỉ từ trang Informacion.es đã hé lộ hàng loạt nguy cơ khủng bố rợn người tại kỳ World Cup vừa qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ việc xe buýt chở đội tuyển Anh bị nghi gắn bom ngay trước thềm trận bán kết nảy lửa với Argentina trên sân Atlanta.

Theo các tài liệu gây sốc, lực lượng an ninh đã nhận được cảnh báo về một quả bom gài trên chiếc xe di chuyển của Tam Sư. Ngay lập tức, quy trình kiểm tra khẩn cấp được kích hoạt. Một chú chó nghiệp vụ (K-9) khi rà soát đã phát hiện và phát tín hiệu dương tính với chất nổ tại một khu vực trên xe. Sự việc khiến bầu không khí trước trận đấu rơi vào căng thẳng cực độ.

Tuy nhiên, mối lo ngại nhanh chóng được giải tỏa khi một chú chó nghiệp vụ thứ hai được đưa vào kiểm tra lại và phủ nhận kết quả ban đầu. Báo cáo an ninh sau đó xác nhận đây chỉ là một vụ báo động giả. Nguyên nhân khiến chú chó K-9 đầu tiên phản ứng sai lệch xuất phát từ một sự cố kỹ thuật gây rò rỉ dầu máy trên xe buýt. Sự cố thót tim này diễn ra ngay trước thời điểm thầy trò HLV tuyển Anh nhận thất bại đau đớn 1-2 trước Argentina.

Những thông tin mật được hé lộ sau World Cup (Ảnh: Getty)

Không chỉ dừng lại ở đội tuyển Anh, tài liệu rò rỉ còn vạch trần hàng loạt âm mưu nhắm vào các nhân vật tầm ảnh hưởng khác của giải đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng bị một tài khoản trên mạng xã hội X đe dọa tấn công nhà riêng nếu không hủy bỏ các giờ nghỉ tiếp nước gây tranh cãi. Cục Điều tra Liênbang Mỹ (FBI) đã phải vào cuộc để xử lý mối đe dọa này.

Đặc biệt, công tác an ninh dành cho các siêu sao hàng đầu thế giới luôn được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Mới đây, Trung tâm Chỉ huy Phối hợp Đa ngành (IPCC) và FBI xác nhận siêu sao Lionel Messi từng là mục tiêu của một âm mưu đánh bom liều chết. Một kẻ cuồng tín đã công khai dọa mang vest gắn 4 quả bom vào sân Atlanta để "thổi bay" M10. Trong một diễn biến khác, một cuộc truy tìm quy mô lớn bằng chó nghiệp vụ và chuyên gia gỡ bom đã phải tiến hành khẩn cấp tại sân vận động ở Dallas sau khi có cuộc gọi đe dọa mang bom tự chế và súng bán tự động AR-15 đến trận đấu giữa Argentina và Jordan.

Đồng cảnh ngộ với Messi, kình địch Cristiano Ronaldo cũng rơi vào tầm ngắm nguy hiểm. Một nhân viên FIFA đã kịp thời phát giác và báo động với lực lượng chức năng khi phát hiện một đối tượng khả nghi liên tục lảng vảng dò hỏi thông tin chi tiết về khách sạn nơi ở của siêu sao người Bồ Đào Nha. Dù hàng loạt sự cố và âm mưu nguy hiểm liên tục rình rập, lực lượng an ninh quốc tế phối hợp cùng FBI đã vô hiệu hóa thành công các mối đe dọa, đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn.

Tiên Tiên