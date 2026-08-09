Cùng diện một chiếc váy, tiểu thư Harper Beckham phổng phao, xinh đẹp, Victoria lại gây chú ý vì vóc dáng gầy gò

Cùng lựa chọn một thiết kế satin nâu đến từ thương hiệu của Victoria Beckham, hai mẹ con lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Mới đây, Victoria Beckham xuất hiện tại kì nghỉ ở St Tropez trong một chiếc váy satin nâu thuộc thương hiệu thời trang của chính cô. Thiết kế hai dây có phom dáng ôm nhẹ, chất liệu bóng và màu nâu chocolate tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn phù hợp với không khí nghỉ dưỡng. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu thiết kế này xuất hiện trong gia đình Beckham.

Harper Beckham từng diện một mẫu váy tương tự tại Tuần lễ Thời trang Paris hồi tháng 3/2025, khi tới ủng hộ mẹ. Sau hơn một năm, đến lượt Victoria khoác lên mình thiết kế mang phong cách tương đồng, tạo nên màn "đụng hàng" thú vị giữa hai mẹ con.

Harper mặc váy nâu, ngày càng ra dáng thiếu nữ

Trong những hình ảnh tại Tuần lễ Thời trang Paris, Harper gây chú ý với mái tóc vàng dài, gương mặt trẻ trung và vóc dáng ngày càng phổng phao. Chiếc váy nâu hai dây giúp cô bé tôn lên vẻ nữ tính nhưng không quá già dặn. Harper chỉ cần kết hợp trang phục với những món phụ kiện đơn giản cũng đủ tạo nên tổng thể thanh lịch, đúng với hình ảnh cô con gái út nhà Beckham đang dần trưởng thành.

Ở tuổi 15, Harper ngày càng được chú ý bởi diện mạo thay đổi rõ rệt. Từ cô bé thường xuyên xuất hiện bên bố mẹ, cô nàng hiện đã có phong cách riêng và bắt đầu tạo dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Việc Harper từng diện thiết kế tương tự của mẹ cũng cho thấy mối quan hệ khá đặc biệt giữa hai mẹ con. Victoria vốn thường xuyên chia sẻ và trao đổi cảm hứng thời trang với con gái.

Ảnh: GC Images

Đến lượt Victoria diện lại thiết kế, nhưng gây chú ý vì vóc dáng

Gần đây, Victoria tiếp tục lựa chọn chiếc váy satin nâu có kiểu dáng tương đồng với thiết kế Harper từng mặc tại Paris Fashion Week khi cùng gia đình tới St Tropez. Nhà thiết kế 52 tuổi phối váy với mũ cói bản rộng, kính râm và giày cao gót kitten màu kem. Mái tóc nâu vàng được thả tự nhiên, tạo vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn đúng chất Victoria Beckham.

Tuy nhiên, khi đặt hai hình ảnh cạnh nhau, sự khác biệt về vóc dáng của hai mẹ con lập tức trở thành tâm điểm. Với Harper, chiếc váy mang đến cảm giác trẻ trung, mềm mại và đầy sức sống. Trong khi đó, vóc dáng vốn rất mảnh mai của Victoria khiến phần xương quai xanh, vai và cánh tay lộ khá rõ dưới lớp vải satin. Đặc biệt, khi Victoria chống tay lên hông, những đường nét trên cánh tay và phần thân trên càng nổi bật. Hình ảnh này khiến một bộ phận người hâm mộ không khỏi lo lắng về vóc dáng quá gầy của bà Becks.

Ảnh: Goffphoto.com

Ảnh: Goffphoto.com

Ảnh: Goffphoto.com

Ảnh: Goffphoto.com

Một chiếc váy, hai thế hệ nhà Beckham

Điều thú vị nằm ở chỗ cùng một kiểu thiết kế nhưng Harper và Victoria lại tạo ra hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Harper mang đến vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính của một cô gái đang bước vào tuổi trưởng thành. Chiếc váy satin nâu khiến cô trông phổng phao và nổi bật hơn, đặc biệt khi kết hợp với mái tóc vàng dài.

Trong khi đó, Victoria vẫn giữ phong cách tối giản đặc trưng. Cô không cần quá nhiều phụ kiện để tạo điểm nhấn, chỉ một chiếc mũ cói và kính râm đã đủ hoàn thiện diện mạo. Gia đình Beckham hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè xa hoa trên chiếc du thuyền Seven trị giá khoảng 16 triệu bảng tại Địa Trung Hải. Victoria liên tục gây chú ý với những bộ trang phục nghỉ dưỡng, từ váy satin cho đến bikini. Một chiếc váy, nhưng khi được hai mẹ con Beckham khoác lên lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt.