Tiểu thư Harper Beckham 15 tuổi xinh đẹp, phổng phao còn được bố mẹ chống lưng cho tham vọng khởi nghiệp ở Mỹ

Con gái Beckham - Harper chuẩn bị cho màn ra mắt thương hiệu mỹ phẩm ở Mỹ.

Cô con gái út đầy tham vọng nhà Beckham – Harper Beckham đang đặt mục tiêu vươn tầm thế giới cùng thương hiệu trang điểm vừa phôi thai của mình.

Đầu tháng này, tờ The Sun từng hé lộ việc cô con gái tuổi teen của David và Victoria dự định đặt tên cho dòng sản phẩm làm đẹp mới là Harlo by Harper. Mới đây, những bước đi tiếp theo trong chiến lược "thống trị thế giới" của ái nữ nhà Beckham tiếp tục được đưa ra ánh sáng. Phía đại diện của Harper, hiện mới 15 tuổi, đã chính thức nộp đơn lên Cơ quan Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) nhằm xin cấp quyền sở hữu trí tuệ độc quyền cho tên thương hiệu này tại thị trường bên kia bờ Đại Tây Dương. Song song đó, các hồ sơ tương tự cũng đã được gửi tới Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh (UK IPO) để đăng ký nhãn hiệu nội địa.

Những động thái pháp lý dồn dập này diễn ra ngay sau khi thông tin Harper bắt đầu triển khai kế hoạch tung ra thị trường các sản phẩm đầu tiên vào năm tới được rò rỉ. Một nguồn tin thân cận chia sẻ: "Harper cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và cuối cùng chốt cái tên Harlo By Harper. Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu hiện đều đã được hoàn tất thủ tục. Dù chưa ấn định ngày ra mắt chính thức, nhưng mục tiêu hàng đầu là sẽ khởi động thương hiệu vào một thời điểm thích hợp trong năm sau. Trong suốt dự án này, Victoria luôn đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ Harper từng bước một. Cả Victoria lẫn David đều vô cùng tự hào về cô con gái nhỏ".

Harper với tham vọng chinh phục thị trường Mỹ trong ngành làm đẹp (Ảnh: IGNV - Getty)

Thực tế, thông tin về việc Harper gầy dựng đế chế làm đẹp cho riêng mình đã lần đầu được The Sun tiết lộ từ năm ngoái. Cô bé đang nối gót người mẹ tài năng của mình – nhà thiết kế Victoria Beckham, người đã gặt hái thành công rực rỡ và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ kể từ khi trình làng thương hiệu làm đẹp cá nhân vào năm 2019.

Không chỉ gây chú ý bởi tư duy kinh doanh nhạy bén từ sớm, Harper Beckham ở tuổi 15 còn khiến truyền thông thế giới phải trầm trồ trước sự lột xác về ngoại hình. Không còn là cô bé nựng nịu ngày nào trên tay bố David, Harper hiện tại đã ra dáng một thiếu nữ phổng phao, sở hữu nét đẹp trong trẻo, làn da mịn màng cùng mái tóc vàng óng mượt đặc trưng.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay trên khán đài VIP, cô út nhà Beckham đều trở thành tâm điểm nhờ thần thái tự tin, thanh lịch chuẩn "ái nữ tài phiệt". Gu thời trang tuổi teen của Harper cũng nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới điệu mộ khi khéo léo kết hợp giữa sự tối giản, sang trọng kế thừa từ mẹ Victoria cùng nét trẻ trung, năng động.