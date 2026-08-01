World Cup bị tẩy chay, ghế chủ tịch FIFA của Infantino lung lay dữ dội: 5 ứng viên thay thế đã lộ diện

Gianni Infantino đối mặt nguy cơ mất ghế Chủ tịch FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhiều khả năng sẽ phải sớm tìm kiếm một tân Chủ tịch trong bối cảnh áp lực đòi lật đổ Chủ tịch Gianni Infantino ngày càng gia tăng. Vị quan chức 56 tuổi này đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi kế hoạch bán một phần thương quyền World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân bị rò rỉ. Ngay cả khi không bị bãi nhiệm trong thời gian ngắn sắp tới, vị thế của Infantino cũng chỉ được đảm bảo cho đến kỳ bầu cử diễn ra vào năm 2027.

Tính đến thời điểm hiện tại, Infantino vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp do từng đắc cử mà không có đối thủ ở cả hai kỳ bầu cử năm 2019 và 2023. Mối đe dọa lớn nhất đối với Infantino lúc này xuất phát từ phản ứng gay gắt của cộng đồng bóng đá: toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thuộc UEFA đã đồng lòng đe dọa tẩy chay các giải đấu tương lai của FIFA, trong khi cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro cũng vừa đệ đơn từ chức để phản đối dự án thương mại hóa này.

Ông Infantino đang bị phản ứng gay gắt (Ảnh: Alamy)

Trước làn sóng biến động, UEFA cùng nhiều liên đoàn châu lục được cho là đang chuẩn bị nhân sự để đề cử người đối đầu trực tiếp với Infantino. Trong số các ứng viên tiềm năng, Aleksander Ceferin - Chủ tịch UEFA từ năm 2016 được đánh giá là cái tên nổi bật nhất nhờ vị thế sẵn có và thái độ kiên quyết chống lại các chính sách của FIFA. Dù Ceferin ưu tiên hoàn thành nhiệm kỳ tại UEFA đến năm 2031, ông sẵn sàng đứng ra tranh cử nếu tình hình bắt buộc.

Lộ diện những ứng viên sẵn sàng ngồi ghế chủ tịch FIFA (Ảnh: Getty)

Một cái tên đáng chú ý khác là Tỷ phú Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch Paris Saint-Germain và Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA). Dù người đại diện của Al-Khelaifi lên tiếng phủ nhận ý định tranh cử, giới quan sát nhận định vị quan chức người Qatar này vẫn có thể đưa ra bước đi bất ngờ vào phút chót.

Ở góc độ nhân sự nội bộ FIFA, Arsene Wenger - cựu HLV Arsenal và hiện là Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu — cũng được nhắc đến như một phương án khả dĩ nhờ uy tín sâu rộng trong giới túc cầu. Trong khi đó, ngoài khu vực châu Âu, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani (người Canada) và Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa (người Bahrain, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng FIFA) đều là những nhân vật quyền lực đang cân nhắc bước đi tiếp theo khi nhiệm kỳ tại liên đoàn khu vực của họ sẽ kết thúc vào năm sau.