FIFA "chơi lớn" ở Đông Nam Á: Treo thưởng khủng ở FIFA ASEAN Cup, cao gấp 3 lần Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

Khoản thưởng kỷ lục tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải đấu mới do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khởi xướng hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn cho bóng đá Đông Nam Á. Không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn nhờ lịch thi đấu chính thức, giải còn thu hút sự chú ý đặc biệt với quỹ tiền thưởng kỷ lục lên tới hơn 4 triệu USD.

Nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ nhận được mức tiền thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng) từ FIFA. Đây là con số cao gấp 3 lần so với số tiền mà đội tuyển Việt Nam nhận được khi bước lên ngôi cao nhất tại ASEAN Cup 2024. Mức thưởng này xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với một giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

Khoảng thưởng kỷ lục đang chờ tuyển Việt Nam chinh phục (Ảnh: VFF)

Bên cạnh phần thưởng cho quán quân, đội về nhì cũng nhận khoản tiền thưởng trị giá 300.000 USD. Đồng thời, nhằm hỗ trợ kinh phí vận hành và động viên tinh thần các đội tuyển tham dự, FIFA quyết định giải ngân khoản hỗ trợ cơ bản 125.000 USD cho mỗi liên đoàn thành viên góp mặt. Tổng quỹ thưởng dự kiến chi cho sân chơi mới này không dưới 4 triệu USD, thể hiện sự đầu tư quy mô và nghiêm túc của cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu.

Bước ngoặt từ tầm nhìn của FIFA

Ý tưởng về FIFA ASEAN Cup chính thức được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố vào ngày 26/10/2025 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur. Bên cạnh 11 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á, FIFA còn mở rộng quy mô giải đấu bằng việc mời thêm các đại diện đến từ các khu vực lân cận như Ấn Độ, Pakistan và Hồng Kông (Trung Quốc).

Điểm khác biệt cốt lõi giúp FIFA ASEAN Cup vượt trội so với giải đấu truyền thống ASEAN Cup nằm ở quy chế vận hành. FIFA ASEAN Cup được xếp vào hệ thống thi đấu chính thức trong lịch trình FIFA Days. Điều này đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ trên thế giới bắt buộc phải nhả quân cho các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu.

Kết quả phân bảng FIFA ASEAN Cup (Ảnh: VFF)

Tại các kỳ ASEAN Cup truyền thống (vốn nằm ngoài lịch FIFA Days), những đội bóng như Indonesia hay Thái Lan thường gánh chịu tổn thất lớn khi không thể triệu tập các ngôi sao thi đấu tại châu Âu (như Serie A hay Eredivisie). Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup sẽ giải quyết triệt để bài toán này, giúp các đội tuyển quy tụ được lực lượng mạnh nhất.

Sự hiện diện của đầy đủ dàn ngôi sao đỉnh cao hứa hẹn biến FIFA ASEAN Cup trở thành cuộc tranh tài khốc liệt và phản ánh chính xác nhất thực lực của các đội tuyển trong khu vực. Đối với đội tuyển Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội săn tiền thưởng kỷ lục mà còn là thử thách tầm vóc để khẳng định vị thế trước các đối thủ duyên nợ.