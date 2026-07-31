Camera bắt cận visual dàn trai đẹp tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Hoàng Hên sáng bừng, Văn Hậu lần này khác lạ

Cận cạnh cầu thủ đội tuyển Việt Nam trở về sau buổi tập chuẩn bị đấu ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026.

Chiều tối ngày 30/7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển Singapore vào lúc 20h00 ngày 31/7 thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.

Do là buổi tập chiến thuật cuối trước khi bước vào trận đấu chính thức nên giáo án tập luyện mà HLV Kim Sang-sik đưa ra khá nhẹ nhàng. Sau buổi tập tuyển Việt Nam ra về. Ống kính truyền thông đã bắt cận visual dàn cầu thủ. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các ngôi sao sở hữu visual điển trai như thủ môn Trung Kiên, Văn Lâm, tiền vệ Hoàng Đức, tiền đạo Hoàng Hên. Tuy nhiên, Văn Hậu cũng gây chú ý với gương mặt có phần hốc hác hơn thường thấy. Do đặc thù phải tập luyện ngoài trời nắng đổ mồ hôi và di chuyển liên tục, hậu vệ sinh năm 1999 bị kích ứng và nổi mụn. Với các VĐV chuyên nghiệp, việc này không quá xa lạ.

Hoàng Hên sở hữu gương mặt nam tính, anh luôn chỉn chu vuốt tóc mỗi lần xuất hiện

Văn Lâm và Hai Long cười tươi rạng rỡ

Visual cực điển trai của Trung Kiên

Cầu thủ Khổng Minh Gia Bảo

Hậu vệ Phan Tấn Tài

Hậu vệ Nguyễn Ngọc Mỹ

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện với gương mặt khác lạ

Các cầu thủ ra về sau buổi tập làm quen sân thi đấu

Xuân Son đang có phong độ ổn định trên hàng công

Quang Hải được HLV tuyển Singapore đánh giá cao

Tài Lộc đã đạt 100% sức khoẻ để có thể thi đấu

Tiền vệ Lê Phạm Thành Long

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị những gì đấu ĐT Singapore?

Nhắm tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào chiến thuật tấn công chủ động trong cuộc đối đầu với đội tuyển Singapore. Sau chiến thắng thuyết phục trước Timor Leste ở trận ra quân, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang sở hữu bộ ba tấn công thi đấu rất hiệu quả gồm Nguyễn Xuân Son, Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên.

Sự kết hợp giữa 3 chân sút này mang lại tính đa dạng đáng kể cho hàng công của tuyển Việt Nam. Trong khi Nguyễn Xuân Son đóng vai trò trung phong cắm nhờ thể hình, sức mạnh tì đè và khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm, thì Đình Bắc cùng Đỗ Hoàng Hên lại tạo ra sự biến hóa ở hai hành lang cánh. Sự di chuyển linh hoạt và khả năng hoán đổi vị trí của bộ ba này hứa hẹn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hệ thống phòng ngự của đội bóng đảo quốc sư tử.

Tuyến giữa của tuyển Việt Nam dự kiến sẽ được vận hành bởi cặp tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải. Đối đầu với tuyến mỏ neo giàu sức chiến đấu bên phía Singapore như Nakamura hay Shah Shahiran, Hoàng Đức đóng vai trò thu hồi bóng, che chắn cho hàng phòng ngự và duy trì sự cân bằng đội hình. Sự vững vàng của Hoàng Đức sẽ tạo khoảng trống cho Quang Hải thoải mái cầm nhịp và tung ra những đường chuyền kiến tạo cho tuyến trên. Ở hai biên, Trương Tiến Anh và Văn Vĩ nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận vai trò chạy cánh nhờ khả năng lên công về thủ tương đối toàn diện.

Nơi hàng phòng ngự, bộ ba trung vệ dạn dày kinh nghiệm gồm Xuân Mạnh, Thành Chung và Đoàn Văn Hậu sẽ là lá chắn trước khung thành. Ở vị trí người gác đền, HLV Kim Sang-sik khả năng cao vẫn dành sự ưu tiên cho Patrik Lê Giang - thủ môn đang duy trì phong độ cao với 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp, dù Đặng Văn Lâm đã trở lại tập luyện.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/7 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Một chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì mạch trận ấn tượng mà còn củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.