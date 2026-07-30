HLV Kim sang-sik muốn đánh bại ĐT Singapore, nối dài kỷ lục bất bại cho đội tuyển Việt Nam

Trước lượt trận tiếp theo tại giải vô địch Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ thẳng thắn về công tác chuẩn bị của ĐT Việt Nam.

Đánh giá về tầm quan trọng của cuộc đối đầu với đội tuyển Singapore vào lúc 20h00 ngày 31/7, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt đối với hành trình của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Dù dự báo sẽ gặp nhiều thử thách khốc liệt, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết toàn đội đã hoàn tất công tác hồi phục thể lực và lên phương án chiến thuật kỹ lưỡng. Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ trên khán đài để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

Trả lời về thành tích đối đầu ấn tượng và chuỗi trận bất bại trước Singapore kể từ năm 1998, chiến lược gia của ĐT Việt Nam thể hiện sự thận trọng nhưng đầy tự tin:

"Thành tích trong quá khứ là cơ sở tinh thần rất tốt để chúng tôi bước vào trận đấu với thái độ tích cực nhất. So với 2 năm trước, Singapore đã mạnh lên rất nhiều nhờ những cá nhân nổi bật như các cầu thủ mang áo số 6, 7, 19 và 20. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về chiến thuật để khắc chế đối thủ và kéo dài mạch thắng".

Trước câu hỏi về áp lực khi dẫn dắt nhà đương kim vô địch khu vực, HLV Kim Sang-sik khẳng định ông và các học trò không coi đó là gánh nặng. Thay vào đó, ĐT Việt Nam biến kỳ vọng thành động lực và sự tự tin. Với triết lý "mỗi trận đấu đều là một trận chung kết", toàn đội quyết tâm sẽ cống hiến một màn trình diễn tốt nhất trên sân nhà.

HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Đình Bắc: "Chiến thắng của đội bóng là điều quan trọng nhất"

Đồng quan điểm với HLV trưởng, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đã trải qua một tuần làm việc rất chăm chỉ, từ các buổi họp phân tích chuyên môn đến những bài tập chiến thuật trên sân. Trận đấu với Singapore không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là bước đà tâm lý quan trọng trước chuyến làm khách đầy sóng gió trên sân của Indonesia ở lượt trận kế tiếp.

Nhận định về phát biểu của người đồng đội Nguyễn Xuân Son cho rằng "đá với cầu thủ thông minh sẽ dễ dàng hơn", Đình Bắc thể hiện góc nhìn trưởng thành về tính tập thể trong bóng đá:

"Tôi cho rằng bóng đá là môn thể thao của tập thể, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào sự kết hợp giữa 1 hay 2 cá nhân. Sức mạnh đoàn kết của toàn đội mới là yếu tố quyết định. Hiện tại, tất cả các cầu thủ đều đã đạt trạng thái tốt nhất và sẵn sàng cho trận đấu".

HLV Kim sang-sik và Đình Bắc đều tự tin trước trận đấu (Ảnh: HĐ)

Đình Bắc không quan trọng cá nhân có ghi bàn hay không mà chỉ cần đội tuyển giành chiến thắng (Ảnh: HĐ)

Nói về áp lực kỳ vọng từ người hâm mộ sau những bàn thắng ấn tượng ở các trận đấu trước, chân sút sinh năm 2004 chia sẻ anh luôn duy trì tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Với Đình Bắc, việc bản thân ghi bàn hay không không quan trọng bằng thành tích chung. Chỉ cần ĐT Việt Nam giành chiến thắng cuối cùng, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.