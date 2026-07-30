Bạn gái sexy có động thái lạ, dân tình nghi vấn "thần đồng" Lamine Yamal sắp lên chức bố?

Một video được Inés García chia sẻ lại trên TikTok đang khiến mạng xã hội xôn xao. Chỉ từ một chi tiết nhỏ, nhiều người hâm mộ đã đặt nghi vấn bạn gái của Lamine Yamal đang ngầm báo tin vui.

Lamine Yamal và bạn gái Inés García một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau World Cup 2026, nhưng lần này không phải vì bóng đá hay những khoảnh khắc tình cảm, mà bởi một đoạn video được Inés chia sẻ lại trên TikTok.

Theo MARCA, đoạn video nói về hành trình mang thai của người phụ nữ, kèm theo thông điệp: "Mang trong mình một trái tim đang đập nhờ trái tim của bạn", Ngay sau khi xuất hiện trên tài khoản của Inés García, video nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một thông điệp mang ý nghĩa cá nhân, hay chỉ đơn giản là nội dung mà nữ influencer cảm thấy đồng cảm nên chia sẻ lại.

Yamal và bạn gái sexy đang tận hưởng thời gian ngọt ngào bên nhau hậu World Cup 2026 (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ xác nhận nào cho thấy Lamine Yamal và Inés García đang chuẩn bị đón con đầu lòng. Mọi đồn đoán đều xuất phát từ việc Inés đăng lại đoạn video nói trên và chưa có thêm bằng chứng nào khác.

Sự quan tâm dành cho đời tư của cặp đôi cũng tăng lên đáng kể trong thời gian qua, khi tên tuổi của Lamine Yamal ngày càng nổi bật trên bản đồ bóng đá thế giới. Tại World Cup 2026, tiền đạo trẻ của Barcelona trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, qua đó mang về chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử cho "La Roja".

Ở tuổi 19, Yamal không còn được xem đơn thuần là một tài năng trẻ triển vọng mà đã trở thành một trong những ngôi sao được truyền thông và người hâm mộ theo dõi sát sao nhất. Chính vì vậy, mọi diễn biến trong cuộc sống cá nhân của anh, đặc biệt là chuyện tình cảm với Inés García, đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Hiện tại, nghi vấn Inés García mang thai vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của người hâm mộ. Cả cô lẫn Lamine Yamal đều chưa lên tiếng về đoạn video gây chú ý, trong khi ngôi sao của Barcelona vẫn đang tận hưởng quãng thời gian thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.