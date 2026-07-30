Gác lại nỗi buồn World Cup, Messi trở lại tập luyện cùng Inter Miami, thái độ trên sân gây chú ý

Messi đã trở lại tập luyện cùng CLB Inter Miami.

Mười ngày sau thất bại cay đắng trong trước Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup, Lionel Messi đã chính thức trở lại trung tâm huấn luyện của Inter Miami tại Fort Lauderdale. Một nguồn tin xác nhận với ESPN rằng siêu sao 39 tuổi đã nuốt trọn giáo án và hoàn thành 100% khối lượng bài tập cùng các đồng đội. Trở lại tập luyện cùng các đồng đội, Messi không thấy sự mệt mỏi mà lộ rõ niềm vui. Ống kính truyền thông đã bắt trọn những khoảnh khắc siêu sao người Argentina tập luyện vui vẻ.

Messi trở lại sân tập của Inter Miami (Ảnh: Inter Miami)

Messi xuất hiện của gương mặt rạng rỡ (Ảnh: Inter Miami)

Anh hoàn thành trọn vẹn giáo án buổi tập (Ảnh: Inter Miami)

Trước khi quay lại Mỹ, Messi đã dành trọn một tuần nghỉ ngơi tại quê nhà Rosario, Argentina. Đây cũng là khoảng thời gian anh ở bên cạnh chăm sóc người cha 68 tuổi của mình, ông Jorge, người đang trong quá trình điều trị y tế cho một căn bệnh chưa được công bố.

Kỳ World Cup vừa qua tiếp tục chứng kiến phong độ đỉnh cao của siêu sao người Argentina khi anh ghi 8 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, trực tiếp dẫn dắt đội nhà vượt qua nhiều màn lội ngược dòng ngoạn mục để tiến vào trận chung kết. Tuy nhiên, ở chặng cuối tại sân vận động MetLife (New Jersey), Messi đã không thể tạo thêm một phép màu nào để giúp Argentina bảo vệ ngôi vương. Hình ảnh anh bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc để lại nhiều dấu hỏi ngỏ về tương lai của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia — nơi anh từng đăng quang World Cup 2022 và hai chức vô địch Copa América liên tiếp (2021, 2024).

Trải lòng trên trang Instagram cá nhân sau trận chung kết, Messi không giấu được nỗi buồn nhưng vẫn hướng về phía trước: "Nỗi đau là vô cùng lớn và sẽ mất nhiều thời gian để vết thương này lành lặn. Nhưng tôi cũng trân trọng tất cả những điều tuyệt vời đã qua... Những trận đấu mà chúng tôi đã lội ngược dòng, chiến đấu hết mình — điều sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức, cùng với sự ủng hộ của cả một đất nước. Chính điều đó, kết hợp với sự chăm chỉ và nỗ lực của tập thể này, đã đưa chúng tôi một lần nữa đứng trong hàng ngũ những đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

(Ảnh: Inter Miami)

(Ảnh: Inter Miami)

(Ảnh: Inter Miami)

Do lịch trình bận rộn và thể trạng cần phục hồi, Messi đã vắng mặt trong hai trận đấu gần nhất của Inter Miami trước Chicago Fire FC và CF Montréal, đồng thời rút khỏi trận giao hữu MLS All-Star Game. Ban huấn luyện đội bóng khẳng định sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của anh lẫn người đồng đội Rodrigo De Paul.

Phát biểu sau chiến thắng trước Chicago, HLV Guillermo Hoyos nhấn mạnh quan điểm bảo vệ học trò: "Tôi tin rằng việc nghỉ ngơi là vô cùng quan trọng. Đó là một phần trong sự phát triển và duy trì thể trạng của một cầu thủ. Họ cần thời gian này, và chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi bao lâu tùy thích. Không có ngày ấn định trở lại nào cả. Chúng tôi tin tưởng và chăm sóc họ rất nhiều, và chỉ muốn họ quay lại khi thực sự sẵn sàng, hồi phục hoàn toàn về mọi mặt. Đó đã là một chặng đường cực kỳ bào mòn thể lực với 50 ngày áp lực dữ dội cùng các trận đấu tại World Cup."

Bên cạnh sự trở lại của Messi, buổi tập của Inter Miami cũng ghi nhận sự góp mặt của tiền đạo Germán Berterame. Tuyển thủ Mexico từng gây lo lắng khi đổ gục xuống sân sau va chạm ở vùng đầu trong trận gặp Montreal tuần trước và phải nhập viện khẩn cấp. Phía câu lạc bộ cho biết Berterame bị tổn thương ở vai trái và mũi nhưng hiện đang hồi phục tốt.

Hiện tại, thời điểm Messi chính thức tái xuất trong một trận đấu chính thức vẫn còn bỏ ngỏ. Inter Miami chuẩn bị tiếp đón Columbus Crew trong khuôn khổ MLS vào ngày 1/8, trước khi khởi tranh chiến dịch Leagues Cup gặp đại diện Liga MX, Atlético de San Luis, vào ngày 5 tháng 8.

Tiên Tiên