Về âm thầm, ra đi cũng lặng lẽ, Messi kết thúc kì nghỉ ở quê nhà sau World Cup, trở lại Miami hội ngộ với David Beckham

Sau một tuần nghỉ ngơi tại quê nhà Rosario sau thất bại ở chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã cùng gia đình trở lại Mỹ để chuẩn bị hội quân với Inter Miami. Trong khi đó, tương lai của anh ở đội tuyển Argentina vẫn chưa có câu trả lời.

Tối 28/7 (giờ địa phương), Lionel Messi cùng gia đình đã rời Rosario để trở về khu vực Đông Nam nước Mỹ, khép lại kỳ nghỉ ngắn sau trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha tại New Jersey. Theo Olé, đội trưởng tuyển Argentina sẽ sớm tái gia nhập Inter Miami, đội bóng đang bước vào giai đoạn thi đấu của mùa giải MLS.

Trước khi lên đường trở về Florida, Messi đã dành thời gian chào hỏi và ký tặng người hâm mộ có mặt tiễn anh. Siêu sao 39 tuổi âm thầm trở về Rosario từ tuần trước. Chuyến đi của Messi diễn ra một ngày sau khi phần lớn thành viên đội tuyển Argentina, dưới sự dẫn đầu của HLV Lionel Scaloni và thủ môn Emiliano "Dibu" Martínez, hạ cánh xuống sân bay Ezeiza.

Trong thời gian nghỉ tại quê nhà, Messi không rời Rosario. Lần xuất hiện công khai duy nhất của anh kể từ trận thua Tây Ban Nha là vào cuối tuần trước, khi tới theo dõi trận đấu của CLB Leones - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng dưới.

Messi rời quê nhà sau kì nghỉ, trở lại hội quân với Inter Miami của David Beckham (Nguồn: Sport Center)

Hiện Inter Miami vẫn chưa công bố thời điểm Messi trở lại thi đấu. Tuy nhiên, anh đã biết mục tiêu quan trọng tiếp theo của đội bóng là trận gặp Cruz Azul tại Campeones Cup vào ngày 16/9. Dù vậy, nhiều khả năng Messi sẽ có những trận đấu tại MLS trước khi bước vào cuộc đối đầu này.

Tương lai ở đội tuyển Argentina vẫn để ngỏ

Sau trận chung kết World Cup, Messi chỉ lên tiếng một lần thông qua bài đăng trên Instagram. "Nỗi đau là rất lớn và sẽ cần thời gian để vết thương này khép lại. Nhưng tôi cũng giữ lại tất cả những điều tốt đẹp. Những trận đấu mà chúng tôi đã lội ngược dòng bằng tất cả nỗ lực và sẽ mãi được ghi nhớ. Sự ủng hộ của cả đất nước, cùng với công sức của tập thể này, đã giúp chúng tôi một lần nữa góp mặt trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Hôm nay thật khó để nhìn nhận những gì chúng tôi đã làm, nhưng tập thể này đã vào hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Cảm ơn tất cả vì những lời động viên và những tin nhắn gửi đến. Một lần nữa, chúng tôi đã đoàn kết cả đất nước và cùng nhau chia sẻ niềm tự hào được là người Argentina. Tôi cũng xin chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch".

Tuy nhiên, bài viết này không đề cập đến tương lai của Messi ở đội tuyển quốc gia. Theo Olé, hiện chưa ai dám đưa ra kết luận về việc Messi có tiếp tục khoác áo Argentina hay không. Dù vậy, anh vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 và nếu tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở cấp CLB, không có nhiều lý do để anh sớm chia tay đội tuyển.

Ảnh: Getty

Truyền thông Argentina cho rằng nếu Messi vẫn duy trì phong độ như tại World Cup 2026, nơi anh là đầu tàu của đội tuyển, thì anh vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển giao của Albiceleste. World Cup 2026 nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, nhưng chưa chắc là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Argentina.

Phía trước Albiceleste vẫn còn các trận giao hữu, đồng thời CONMEBOL cũng sẽ phải xây dựng lịch thi đấu mới hướng tới World Cup 2030, trong bối cảnh Argentina, Paraguay và Uruguay là ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu. Giải đấu lớn tiếp theo của đội tuyển Argentina sẽ là Copa América 2028. Ban đầu giải dự kiến tổ chức tại Ecuador nhưng hiện cũng có khả năng chuyển sang Mỹ.

AFA chờ quyết định của Messi

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng đang chờ quyết định từ đội trưởng của mình. Tuy nhiên, cho đến nay Messi vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào. Theo Olé, Chủ tịch AFA Claudio "Chiqui" Tapia sẽ không gây áp lực, mà để thời gian giúp các cầu thủ nguôi ngoai sau thất bại ở chung kết World Cup.

"Nếu Leo muốn tiếp tục, anh ấy sẽ tiếp tục", Olé viết, đồng thời cho rằng Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất và đội tuyển Argentina vẫn cần anh trong giai đoạn mới. Dù Lionel Scaloni có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển sau năm 2027 hay không, tờ báo này khẳng định Messi vẫn sẽ là nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống của đội tuyển Argentina, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.