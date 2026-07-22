Hai ngày sau trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã trở về quê nhà Rosario để nghỉ ngơi bên gia đình. Siêu sao Argentina không xuất hiện trước công chúng mà nhanh chóng rời sân bay bằng xe riêng.

Sau hành trình kéo dài hơn một tháng tại World Cup 2026, Lionel Messi đã trở về Argentina để nghỉ ngơi trước khi quay lại thi đấu cho Inter Miami. Sáng 21/7 (giờ địa phương), chuyên cơ riêng chở Messi hạ cánh xuống sân bay gần thành phố Rosario - quê hương của đội trưởng tuyển Argentina - sau chuyến bay từ Fort Lauderdale (Florida, Mỹ). Đây là lần đầu tiên anh trở về quê nhà kể từ khi cùng Argentina thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup.

Dù không có bất kỳ thông báo chính thức nào về lịch trình, hàng trăm người hâm mộ vẫn tập trung tại sân bay từ rất sớm. Có người đến từ 3h30 sáng với hy vọng được nhìn thấy thần tượng sau giải đấu. Nhiều CĐV mang theo cờ Argentina, áo đấu Albiceleste và những tấm biển chào đón Messi. Trong số đó, hai bé gái mặc áo đội tuyển Argentina gây chú ý khi cầm tấm biển với dòng chữ đầy xúc động: "Messi, anh là một huyền thoại. Cảm ơn vì đã mang niềm vui đến trái tim chúng tôi. Cả đất nước Argentina đều yêu anh".

Tuy nhiên, Messi không xuất hiện để giao lưu với người hâm mộ. Ngay sau khi máy bay hạ cánh lúc 6h27 sáng, anh cùng gia đình lên chiếc SUV chờ sẵn trên đường băng và rời sân bay đến khu dân cư Funes - nơi gia đình Messi sở hữu biệt thự và thường nghỉ ngơi mỗi khi trở về Rosario.

Ảnh: Sport Center

Đồng hành cùng Messi trong chuyến trở về lần này là vợ Antonela Roccuzzo và ba con trai. Cả gia đình đã sát cánh cùng anh trong suốt hành trình chinh phục World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Đón Messi tại Rosario còn có cha anh - ông Jorge Messi, 68 tuổi. Trong thời gian World Cup diễn ra, gia đình từng tiết lộ ông Jorge đang điều trị một căn bệnh nhưng không công khai tình trạng cụ thể.

Trong khi Messi lựa chọn trở về quê nhà, phần lớn thành viên tuyển Argentina đã đáp chuyến bay về Buenos Aires một ngày trước đó. HLV Lionel Scaloni cùng 15 cầu thủ có mặt trên chuyến bay thuê bao hạ cánh xuống sân bay Ezeiza hôm 20/7, khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương bất thành.

Messi rời đi bằng xe riêng ngay khi âm thầm về quê nhà ở Argentina (Video: Sport Center)

Ở trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (East Rutherford, bang New Jersey), Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ bởi bàn thắng của Ferran Torres, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới. Đây cũng là trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp của Messi, sau các kỳ World Cup 2014 và 2022. Dù không thể nâng cúp, siêu sao 39 tuổi vẫn có một giải đấu xuất sắc với 8 bàn thắng, chỉ xếp sau Kylian Mbappé trong cuộc đua Chiếc giày Vàng. Tiền đạo người Pháp ghi 10 bàn tại World Cup 2026 và nâng tổng số pha lập công ở các kỳ World Cup lên 22, nhiều hơn Messi đúng một bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Theo kế hoạch, Messi sẽ nghỉ ngơi ít ngày tại Rosario trước khi trở lại Mỹ vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 để hội quân cùng Inter Miami, tiếp tục chinh chiến tại MLS sau kỳ World Cup được cho là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.