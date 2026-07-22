Toàn cảnh sự thật bên trong phòng thay đồ Argentina ngày thất bại ở chung kết World Cup, Messi đã nói gì, liệu có chuyện bị "ép" phải thua Tây Ban Nha?
Vì sao Messi lại nói những lời ấy? Sau thất bại, anh đã phản ứng thế nào với cả đội? Dibu Martínez muốn truyền tải điều gì trong bài phát biểu ở giờ nghỉ? Những giờ phút sau thất bại 0-1 của cả đội đã diễn ra như thế nào? Scaloni nói gì về các thuyết âm mưu?
- Messi bật khóc nức nở sau trận đấu từ "tội đồ" hỏng penalty đến màn "chuộc tội" vĩ đại!
- Giống Messi, HLV Scaloni bật khóc sau khi Argentina ngược dòng cảm xúc trước Ai Cập, không thể ngẩng đầu trả lời phỏng vấn
- Tranh cãi: Messi cùng dàn cầu thủ Argentina quay lưng đi khi Tây Ban Nha nâng cúp World Cup, bỏ thẳng vào đường hầm
Chỉ sau 48 giờ kể từ khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, mạng xã hội đã tràn ngập đủ loại giả thuyết về thất bại của đội bóng Nam Mỹ. Có người cho rằng FIFA đã sắp đặt để Argentina không thể bảo vệ ngôi vương. Có ý kiến khẳng định việc các cầu thủ giương lá cờ Malvinas sau trận thắng tuyển Anh đã khiến đội tuyển phải trả giá. Thậm chí, không ít người còn tin rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chịu sức ép từ UEFA để đảm bảo chiếc cúp vô địch thuộc về Tây Ban Nha.
Những lời đồn đoán ấy xuất hiện dày đặc đến mức nhiều người quên mất một sự thật đơn giản: Argentina đã thất bại trong một trận chung kết trước một đối thủ chơi tốt hơn.
Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Lionel Messi phải đối diện với những nghi ngờ như vậy khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Gần một thập kỷ trước, sau chuỗi thất bại ở các trận chung kết, anh từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội đến mức tuyên bố chia tay đội tuyển. Vì thế, việc những tranh cãi một lần nữa bùng phát sau trận chung kết World Cup khiến không ít người cảm thấy như lịch sử đang lặp lại.
Trong trận đấu tại sân MetLife, máy quay truyền hình đã ghi lại một số khoảnh khắc đáng chú ý trong phòng thay đồ, từ bài phát biểu của Messi trước khi bước ra sân đến những lời truyền lửa của Emiliano "Dibu" Martínez ở giờ nghỉ. Chính những đoạn hình ảnh này đã bị nhiều người suy diễn theo nhiều hướng khác nhau.
Thế nhưng, nếu Argentina giành chiến thắng, rất có thể những hình ảnh ấy sẽ được nhìn nhận hoàn toàn trái ngược.
Bài phát biểu khiến cả phòng thay đồ nổi da gà
Điều khán giả nhìn thấy trên sóng truyền hình thực chất chỉ là phần cuối của cuộc nói chuyện trước trận. Ít phút trước đó, trong không gian hoàn toàn riêng tư của phòng thay đồ, Messi đã có một bài phát biểu dài và giàu cảm xúc hơn nhiều.
Khung cảnh ấy gợi nhớ đến phòng thay đồ của Argentina trước trận chung kết Copa America 2021 tại Maracanã - thời điểm Dibu Martínez kể câu chuyện nổi tiếng về việc anh thậm chí không thể bế con gái mình vì quá tập trung cho đội tuyển.
Lần này cũng vậy. Toàn đội đứng thành một vòng tròn. Messi là người cất tiếng nói. Đội trưởng Argentina không đề cập đến chiến thuật, cũng chẳng nói về chuyên môn. Anh dành thời gian cảm ơn các đồng đội vì chặng đường mà cả đội đã cùng nhau trải qua suốt giải đấu, đồng thời nhấn mạnh lý do họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.
Đó là những lời nói đi thẳng vào cảm xúc của từng thành viên trong đội. Nhiều cầu thủ đã thực sự xúc động. Bài phát biểu ấy không nói về bóng đá. Nó nói về hành trình, về sự hy sinh và về niềm tự hào khi được cùng nhau đi đến trận đấu cuối cùng của World Cup.Thông điệp cuối cùng của Messi trước khi bước ra sân
Chỉ vài phút sau bài phát biểu riêng tư ấy, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Các cầu thủ bắt đầu tiến về đường hầm để chuẩn bị bước ra sân. Một số người vẫn chưa kịp giấu đi cảm xúc sau những lời của đội trưởng.
Đúng lúc ấy, Messi nói lớn với toàn đội: "Nào các chàng trai. Bình tĩnh nhé. Mọi người bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng thôi. Quên hết mọi thứ đi. Quên tất cả đi. Hãy chơi bóng. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng".
Thông điệp ấy không phải ngẫu nhiên. Trước trận chung kết, dư luận thế giới liên tục xuất hiện những nghi vấn cho rằng Argentina sẽ nhận được sự ưu ái từ các trọng tài. Tiền vệ Rodri từng nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha không được để mình rơi vào những sự khiêu khích, trong khi HLV Luis de la Fuente cũng phải trả lời các câu hỏi liên quan đến hình ảnh Argentina là một đội bóng "ranh mãnh".
Messi hiểu tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài sân cỏ. Chính vì thế, anh muốn đồng đội gạt bỏ hoàn toàn những ồn ào ấy. Không nghĩ đến mạng xã hội. Không nghĩ đến trọng tài. Không nghĩ đến những lời bàn tán. Chỉ tập trung vào việc chơi bóng.
Dibu Martínez truyền lửa sau hiệp một đầy bế tắc
Hiệp một trận chung kết là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với Argentina. Đội bóng của Scaloni gần như không thể cầm bóng, liên tục bị Tây Ban Nha dồn ép và hầu như không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào về phía khung thành đối phương.
Trong 25 phút nghỉ giữa hai hiệp, ban huấn luyện dành phần lớn thời gian để phân tích những sai sót về mặt chiến thuật, đồng thời chỉ ra cách đội bóng cần điều chỉnh vị trí và cách triển khai bóng nếu muốn thoát khỏi thế trận bị đối thủ áp đảo.
Sau phần trao đổi của ban huấn luyện, Emiliano "Dibu" Martínez đứng lên truyền lửa cho toàn đội. Thủ thành số một của Argentina không nhắc đến chiến thuật hay những gì đã xảy ra trong hiệp đấu đầu tiên. Anh cố gắng vực dậy tinh thần đồng đội bằng những lời kêu gọi đầy cảm xúc.
"Nào các chàng trai, hãy chơi bằng cả trái tim. Chơi bằng trái tim và lao lên phía trước, chứ đừng lùi lại. Tiến lên phía trước. Chúng ta khát khao hơn họ. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới chơi lùi về sau. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới lùi lại. Chúng ta phải tiến lên. Chỉ cần ba đường chuyền là chúng ta sẽ tìm thấy Leo. Ba đường chuyền là tìm thấy Leo. Chúng ta cũng phải triển khai bóng từ phía dưới. Nào, hơn bao giờ hết. Hôm nay chúng ta phải tỉnh táo hơn bao giờ hết".
Ngay sau đó, Messi tiếp lời người đồng đội. "Nào các chàng trai. Hãy thể hiện bản lĩnh. Mọi người phải có bản lĩnh. Chúng ta luôn có bản lĩnh, chẳng lẽ bây giờ lại không có sao? Nào! Hãy có bản lĩnh để chơi bóng. Chúng ta sẽ chơi bóng. Chúng ta sẽ chơi bóng".
Đó là hai bài phát biểu khiến nhiều người sau trận đấu đưa ra đủ loại suy đoán. Nhưng trên thực tế, cả Messi lẫn Dibu đều chỉ nói về bóng đá. Những lời động viên ấy xuất phát từ thực tế Argentina đã trải qua một hiệp đấu vô cùng khó khăn, gần như không thể kiểm soát bóng và cũng không tạo ra được cú dứt điểm đáng kể nào.
Vì sao Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp?
Một trong những hình ảnh gây tranh cãi nhất sau trận chung kết là khoảnh khắc các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng nhà vô địch.
Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Sau khi lần lượt nhận huy chương bạc, các cầu thủ Argentina bước xuống bục trao giải.
Messi là người dẫn đầu. Thay vì đứng nhìn màn ăn mừng của Tây Ban Nha, cả đội cùng tiến về phía khán đài phía Nam sân MetLife, nơi tập trung đông đảo người hâm mộ Argentina.
Messi dừng lại. Đôi mắt anh đỏ hoe. Nước mắt lăn trên gương mặt. Tấm huy chương bạc vẫn còn đeo trên ngực. Đội trưởng Argentina đứng lặng nhìn về phía những cổ động viên vẫn không ngừng hát vang tên mình.
Phía sau Messi, toàn bộ các đồng đội cũng đồng loạt dừng bước. Họ hướng về khán đài, vỗ tay cảm ơn người hâm mộ trong khi gần như không còn đủ sức đứng vững. Đó là một tập thể đã bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cristian Romero, Gonzalo Montiel và Lisandro Martínez đều dính chấn thương. Nicolás Tagliafico là người bị chuột rút nặng nhất. Leandro Paredes vẫn ôm vùng xương sườn sau cú va chạm trong trận. Còn tất cả các cầu thủ khác đều chìm trong nỗi thất vọng vì để vuột mất trận chung kết mà Tây Ban Nha đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng.
Dù hình ảnh quay lưng gây ra nhiều tranh cãi, những người dẫn dắt Argentina vẫn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhà vô địch. Ngay sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni đã công khai gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha trong buổi họp báo. Messi cũng đăng tải thông điệp chúc mừng đối thủ trên Instagram.
Sau vụ xô xát ở những phút cuối trận, các cầu thủ Argentina cũng chủ động tiến sang chúc mừng các cầu thủ Tây Ban Nha. Ngay cả Leandro Paredes - người bị nhắc tên nhiều nhất sau màn va chạm - cũng có mặt để gửi lời chúc mừng tới đối thủ.
Giữa bầu không khí ấy, hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất là Messi đứng lặng trước khán đài, bật khóc trong tiếng hát vang dội của hàng nghìn cổ động viên Argentina. Những tiếng hô không ngừng vang lên như một cái ôm dành cho người đội trưởng sau thất bại đau đớn nhất của đội tuyển tại World Cup 2026.
Bầu không khí trong phòng thay đồ Argentina sau trận chung kết chỉ còn lại nỗi đau. Những gương mặt cúi gằm xuống sàn. Nhiều cầu thủ không kìm được nước mắt và bật khóc nức nở.
Đó là khung cảnh quen thuộc trong bất kỳ phòng thay đồ nào sau khi vừa đánh mất một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt như trận chung kết World Cup. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Cho đến khi có một người phá vỡ bầu không khí ấy.
Sau khi tất cả đã thay đồ xong, đội trưởng Lionel Messi thêm một lần nữa gọi mọi người tập trung lại, giống như cách anh đã làm trước khi bước ra sân. Lần này, không chỉ các cầu thủ mà toàn bộ ban huấn luyện và những cộng sự thân cận của đội tuyển cũng có mặt.
Messi chỉnh lại chiếc băng đội trưởng trên cánh tay rồi cất lời bằng một bài phát biểu ngắn gọn, nhưng đủ để khiến cả căn phòng thêm một lần nghẹn lại. "Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người vì mọi thứ, vì 50 ngày vừa qua và vì tất cả những nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra. Tôi tự hào về tập thể này".
Đó là tất cả những gì đội trưởng Argentina nói. Không có những lời trách móc. Không có phân tích về trận đấu. Cũng không có bất kỳ sự đổ lỗi nào sau thất bại. Chỉ là lời cảm ơn dành cho hành trình mà cả đội đã cùng nhau trải qua suốt gần hai tháng trên đất Bắc Mỹ.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, các cầu thủ lần lượt rời sân MetLife. Gương mặt ai cũng thất thần sau khi đã khóc rất nhiều. Không một ai dừng lại trả lời phỏng vấn. Họ lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống mặt đất và tránh mọi ống kính máy quay.
Do quy định của FIFA yêu cầu phải có đại diện đội tuyển thực hiện nghĩa vụ truyền thông sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni là người duy nhất đứng ra trả lời báo chí. Trong khi đó, các cầu thủ được ông để lên xe buýt trước. Đó cũng là cách vị chiến lược gia 48 tuổi bảo vệ các học trò, để họ không phải đối diện với truyền thông trong thời điểm đau đớn nhất.
Khung cảnh u ám kéo dài đến tận rạng sáng
Nỗi buồn ấy không dừng lại ở sân MetLife. Khung cảnh tương tự tiếp tục lặp lại vào rạng sáng tại khách sạn Hilton Hills, nơi đội tuyển Argentina đóng quân. Ở sảnh và khu hiên khách sạn vẫn có nhiều người hâm mộ chờ đợi để tiễn đội tuyển.
Trước khi lên xe buýt, Scaloni một mình bước ra những lối đi phía trước khuôn viên khách sạn. Ông khoác thêm áo vì nhiệt độ ngoài trời lúc đó xuống dưới 15 độ C. Đôi mắt của vị HLV trưởng vẫn đỏ hoe vì nước mắt. Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt của tất cả những thành viên đội tuyển khi bước lên chiếc xe buýt mang hình quốc kỳ Argentina.
Sau 3 giờ sáng ngày 20/7, cả đoàn lên đường ra sân bay New York để trở về quê nhà. Scaloni và trợ lý Pablo Aimar ngồi ở hàng ghế đầu của xe. Không ai nói nhiều. Sự đau buồn hiện rõ trên từng gương mặt.Scaloni bác bỏ những thuyết âm mưu
Giữa lúc mạng xã hội lan truyền hàng loạt giả thuyết về việc Argentina bị FIFA xử ép, Scaloni cũng được các phóng viên hỏi thẳng về những tin đồn này.
Phản ứng đầu tiên của ông là sự ngạc nhiên. Vị HLV trưởng dường như không hiểu vì sao mình lại nhận được câu hỏi như vậy. "Tôi không biết. Tôi không xem mạng xã hội, tôi không có... Áp lực à? Không, tôi không biết gì cả. Tôi không hiểu anh đang nói gì... Thật sự tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì".
Tiếp đó, Scaloni được hỏi về tin đồn cho rằng việc các cầu thủ Argentina giương lá cờ Malvinas sau chiến thắng trước tuyển Anh đã khiến FIFA không hài lòng và ảnh hưởng đến hành trình của đội tuyển.
Ông tiếp tục phủ nhận. "Tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi không biết liệu sau này có chuyện gì hay không... Không ai nói với chúng tôi bất cứ điều gì cả. Anh đang hỏi tôi những chuyện mà tôi không biết... Tôi cũng chỉ nhìn thấy lá cờ đó giống như mọi người".
Sau tất cả, Argentina chỉ đơn giản là để thua một trận chung kết. Đó là thất bại đau đớn. Đội tuyển sẽ phải học cách chấp nhận, đứng dậy và bắt đầu lại. Nhưng sẽ không có chỗ cho những "bóng ma" của các thuyết âm mưu hay những lời đồn đoán vô căn cứ tiếp tục bám theo hành trình của đội bóng. Bởi tập thể Scaloneta không xứng đáng phải gánh chịu điều đó.