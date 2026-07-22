Vì sao Messi lại nói những lời ấy? Sau thất bại, anh đã phản ứng thế nào với cả đội? Dibu Martínez muốn truyền tải điều gì trong bài phát biểu ở giờ nghỉ? Những giờ phút sau thất bại 0-1 của cả đội đã diễn ra như thế nào? Scaloni nói gì về các thuyết âm mưu?

Chỉ sau 48 giờ kể từ khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, mạng xã hội đã tràn ngập đủ loại giả thuyết về thất bại của đội bóng Nam Mỹ. Có người cho rằng FIFA đã sắp đặt để Argentina không thể bảo vệ ngôi vương. Có ý kiến khẳng định việc các cầu thủ giương lá cờ Malvinas sau trận thắng tuyển Anh đã khiến đội tuyển phải trả giá. Thậm chí, không ít người còn tin rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chịu sức ép từ UEFA để đảm bảo chiếc cúp vô địch thuộc về Tây Ban Nha.

Những lời đồn đoán ấy xuất hiện dày đặc đến mức nhiều người quên mất một sự thật đơn giản: Argentina đã thất bại trong một trận chung kết trước một đối thủ chơi tốt hơn.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Lionel Messi phải đối diện với những nghi ngờ như vậy khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Gần một thập kỷ trước, sau chuỗi thất bại ở các trận chung kết, anh từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội đến mức tuyên bố chia tay đội tuyển. Vì thế, việc những tranh cãi một lần nữa bùng phát sau trận chung kết World Cup khiến không ít người cảm thấy như lịch sử đang lặp lại.

Trong trận đấu tại sân MetLife, máy quay truyền hình đã ghi lại một số khoảnh khắc đáng chú ý trong phòng thay đồ, từ bài phát biểu của Messi trước khi bước ra sân đến những lời truyền lửa của Emiliano "Dibu" Martínez ở giờ nghỉ. Chính những đoạn hình ảnh này đã bị nhiều người suy diễn theo nhiều hướng khác nhau.

Thế nhưng, nếu Argentina giành chiến thắng, rất có thể những hình ảnh ấy sẽ được nhìn nhận hoàn toàn trái ngược.

Bài phát biểu khiến cả phòng thay đồ nổi da gà

Điều khán giả nhìn thấy trên sóng truyền hình thực chất chỉ là phần cuối của cuộc nói chuyện trước trận. Ít phút trước đó, trong không gian hoàn toàn riêng tư của phòng thay đồ, Messi đã có một bài phát biểu dài và giàu cảm xúc hơn nhiều.

Khung cảnh ấy gợi nhớ đến phòng thay đồ của Argentina trước trận chung kết Copa America 2021 tại Maracanã - thời điểm Dibu Martínez kể câu chuyện nổi tiếng về việc anh thậm chí không thể bế con gái mình vì quá tập trung cho đội tuyển.

Lần này cũng vậy. Toàn đội đứng thành một vòng tròn. Messi là người cất tiếng nói. Đội trưởng Argentina không đề cập đến chiến thuật, cũng chẳng nói về chuyên môn. Anh dành thời gian cảm ơn các đồng đội vì chặng đường mà cả đội đã cùng nhau trải qua suốt giải đấu, đồng thời nhấn mạnh lý do họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Đó là những lời nói đi thẳng vào cảm xúc của từng thành viên trong đội. Nhiều cầu thủ đã thực sự xúc động. Bài phát biểu ấy không nói về bóng đá. Nó nói về hành trình, về sự hy sinh và về niềm tự hào khi được cùng nhau đi đến trận đấu cuối cùng của World Cup.

Ảnh: getty

Thông điệp cuối cùng của Messi trước khi bước ra sân

Chỉ vài phút sau bài phát biểu riêng tư ấy, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Các cầu thủ bắt đầu tiến về đường hầm để chuẩn bị bước ra sân. Một số người vẫn chưa kịp giấu đi cảm xúc sau những lời của đội trưởng.

Đúng lúc ấy, Messi nói lớn với toàn đội: "Nào các chàng trai. Bình tĩnh nhé. Mọi người bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng thôi. Quên hết mọi thứ đi. Quên tất cả đi. Hãy chơi bóng. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng".

Thông điệp ấy không phải ngẫu nhiên. Trước trận chung kết, dư luận thế giới liên tục xuất hiện những nghi vấn cho rằng Argentina sẽ nhận được sự ưu ái từ các trọng tài. Tiền vệ Rodri từng nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha không được để mình rơi vào những sự khiêu khích, trong khi HLV Luis de la Fuente cũng phải trả lời các câu hỏi liên quan đến hình ảnh Argentina là một đội bóng "ranh mãnh".

Messi hiểu tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài sân cỏ. Chính vì thế, anh muốn đồng đội gạt bỏ hoàn toàn những ồn ào ấy. Không nghĩ đến mạng xã hội. Không nghĩ đến trọng tài. Không nghĩ đến những lời bàn tán. Chỉ tập trung vào việc chơi bóng.

Ảnh: Getty

Dibu Martínez truyền lửa sau hiệp một đầy bế tắc

Hiệp một trận chung kết là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với Argentina. Đội bóng của Scaloni gần như không thể cầm bóng, liên tục bị Tây Ban Nha dồn ép và hầu như không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào về phía khung thành đối phương.

Trong 25 phút nghỉ giữa hai hiệp, ban huấn luyện dành phần lớn thời gian để phân tích những sai sót về mặt chiến thuật, đồng thời chỉ ra cách đội bóng cần điều chỉnh vị trí và cách triển khai bóng nếu muốn thoát khỏi thế trận bị đối thủ áp đảo.

Sau phần trao đổi của ban huấn luyện, Emiliano "Dibu" Martínez đứng lên truyền lửa cho toàn đội. Thủ thành số một của Argentina không nhắc đến chiến thuật hay những gì đã xảy ra trong hiệp đấu đầu tiên. Anh cố gắng vực dậy tinh thần đồng đội bằng những lời kêu gọi đầy cảm xúc.

"Nào các chàng trai, hãy chơi bằng cả trái tim. Chơi bằng trái tim và lao lên phía trước, chứ đừng lùi lại. Tiến lên phía trước. Chúng ta khát khao hơn họ. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới chơi lùi về sau. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới lùi lại. Chúng ta phải tiến lên. Chỉ cần ba đường chuyền là chúng ta sẽ tìm thấy Leo. Ba đường chuyền là tìm thấy Leo. Chúng ta cũng phải triển khai bóng từ phía dưới. Nào, hơn bao giờ hết. Hôm nay chúng ta phải tỉnh táo hơn bao giờ hết".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ngay sau đó, Messi tiếp lời người đồng đội. "Nào các chàng trai. Hãy thể hiện bản lĩnh. Mọi người phải có bản lĩnh. Chúng ta luôn có bản lĩnh, chẳng lẽ bây giờ lại không có sao? Nào! Hãy có bản lĩnh để chơi bóng. Chúng ta sẽ chơi bóng. Chúng ta sẽ chơi bóng".

Đó là hai bài phát biểu khiến nhiều người sau trận đấu đưa ra đủ loại suy đoán. Nhưng trên thực tế, cả Messi lẫn Dibu đều chỉ nói về bóng đá. Những lời động viên ấy xuất phát từ thực tế Argentina đã trải qua một hiệp đấu vô cùng khó khăn, gần như không thể kiểm soát bóng và cũng không tạo ra được cú dứt điểm đáng kể nào.

Vì sao Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp?

Một trong những hình ảnh gây tranh cãi nhất sau trận chung kết là khoảnh khắc các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng nhà vô địch.

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Sau khi lần lượt nhận huy chương bạc, các cầu thủ Argentina bước xuống bục trao giải.

Messi là người dẫn đầu. Thay vì đứng nhìn màn ăn mừng của Tây Ban Nha, cả đội cùng tiến về phía khán đài phía Nam sân MetLife, nơi tập trung đông đảo người hâm mộ Argentina.

Messi dừng lại. Đôi mắt anh đỏ hoe. Nước mắt lăn trên gương mặt. Tấm huy chương bạc vẫn còn đeo trên ngực. Đội trưởng Argentina đứng lặng nhìn về phía những cổ động viên vẫn không ngừng hát vang tên mình.

Phía sau Messi, toàn bộ các đồng đội cũng đồng loạt dừng bước. Họ hướng về khán đài, vỗ tay cảm ơn người hâm mộ trong khi gần như không còn đủ sức đứng vững. Đó là một tập thể đã bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh: EFE

Cristian Romero, Gonzalo Montiel và Lisandro Martínez đều dính chấn thương. Nicolás Tagliafico là người bị chuột rút nặng nhất. Leandro Paredes vẫn ôm vùng xương sườn sau cú va chạm trong trận. Còn tất cả các cầu thủ khác đều chìm trong nỗi thất vọng vì để vuột mất trận chung kết mà Tây Ban Nha đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng.

Dù hình ảnh quay lưng gây ra nhiều tranh cãi, những người dẫn dắt Argentina vẫn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhà vô địch. Ngay sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni đã công khai gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha trong buổi họp báo. Messi cũng đăng tải thông điệp chúc mừng đối thủ trên Instagram.

Ảnh: Getty

Sau vụ xô xát ở những phút cuối trận, các cầu thủ Argentina cũng chủ động tiến sang chúc mừng các cầu thủ Tây Ban Nha. Ngay cả Leandro Paredes - người bị nhắc tên nhiều nhất sau màn va chạm - cũng có mặt để gửi lời chúc mừng tới đối thủ.

Giữa bầu không khí ấy, hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất là Messi đứng lặng trước khán đài, bật khóc trong tiếng hát vang dội của hàng nghìn cổ động viên Argentina. Những tiếng hô không ngừng vang lên như một cái ôm dành cho người đội trưởng sau thất bại đau đớn nhất của đội tuyển tại World Cup 2026.