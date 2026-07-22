Ronaldo gây xôn xao vì nghi "thả tim" bài đăng tố FIFA thiên vị Messi và Argentina ở World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram của anh với 677 triệu lượt theo dõi lại đi "thả tim" một bài đăng cáo buộc FIFA thiên vị Argentina trên hành trình vào chung kết World Cup 2026.

Theo tờ The Sun, tài khoản Instagram của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha từng xuất hiện trong danh sách những người bày tỏ cảm xúc với bài đăng của chương trình truyền hình Tây Ban Nha Espejo Público. Nội dung bài đăng đặt nghi vấn FIFA đã có những quyết định có lợi cho Argentina trong suốt giải đấu, đồng thời dẫn lại phát biểu của nhà báo Pilar Rodríguez Losantos, người gọi FIFA là "một trong những tổ chức tham nhũng nhất trên Trái đất".

Tuy nhiên, lượt "thả tim" được cho là của Ronaldo hiện đã không còn hiển thị trên Instagram, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu siêu sao 41 tuổi đã chủ động bỏ thích hay đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Ronaldo bị bắt gặp thả tim bài đăng nói xấu Messi và Argentina (Ảnh: getty)

Lượt thích của tài khoản chính chủ Ronaldo gây xôn xao cõi mạng

Những tranh cãi về hành trình của Argentina tại World Cup 2026 xuất hiện ngay từ vòng bảng. Đội bóng Nam Mỹ nhiều lần trở thành tâm điểm sau các quyết định gây tranh cãi của trọng tài, trong đó có tình huống Lionel Messi không phải nhận thẻ đỏ ở trận mở màn gặp Algeria. Đến vòng 1/8, Argentina tiếp tục thoát hiểm khi bàn thắng của Ai Cập bị VAR từ chối trước khi Messi cùng các đồng đội ngược dòng thắng 3-2.

Đội quân của HLV Lionel Scaloni sau đó tiến một mạch vào trận chung kết nhưng không thể hoàn tất giấc mơ bảo vệ ngôi vương khi để thua Tây Ban Nha.

Trong khi Messi cùng Argentina tiến sâu tại giải đấu, Ronaldo lại khép lại hành trình World Cup cuối cùng trong sự nghiệp ngay từ vòng 1/8. Bồ Đào Nha để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1, đánh dấu lần cuối CR7 góp mặt ở sân chơi lớn nhất cấp độ đội tuyển sau 20 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 2006.

Sau thất bại, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của mình nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2028. "Tôi buồn vì phải rời World Cup theo cách này. Nhưng tôi đã cống hiến tất cả và ra đi với lương tâm thanh thản. Đây là bóng đá, có lúc thắng, có lúc thua và bạn phải tiếp tục bước về phía trước", Ronaldo chia sẻ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng khẳng định chức vô địch EURO 2016 vẫn là danh hiệu lớn nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia và có ý nghĩa không kém một chức vô địch World Cup đối với anh.